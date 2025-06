NIS2 e sicurezza aziendale: come proteggere la tua PMI con NordLayer

La nuova direttiva europea NIS2 impone standard più rigorosi in tema di sicurezza informatica. Per molte PMI, adeguarsi è diventato un obbligo. Una delle soluzioni più efficaci per garantire la protezione dei dati aziendali è l’utilizzo di una VPN professionale.

In questo contesto, NordLayer, la soluzione business di NordVPN, si presenta come uno strumento chiave per mettersi in regola. E, grazie all’offerta attuale, è possibile attivare NordLayer con fino al 22% di sconto sui piani annuali, con prezzi a partire da 8 dollari al mese per utente.

NIS2: cosa cambia per le aziende e come proteggersi

Entrata in vigore anche in Italia, la normativa NIS2 obbliga le aziende a implementare misure di sicurezza avanzate. Entro luglio 2025 sarà necessario aggiornare i propri dati, mentre da gennaio 2026 scatterà l’obbligo di notifica tempestiva in caso di incidenti informatici. Il pieno adeguamento a tutte le misure richieste dovrà avvenire entro ottobre dello stesso anno.

Tra le misure richieste dalla direttiva NIS2 rientra l’uso di strumenti come antivirus, firewall e VPN, essenziali per evitare:

Accessi non autorizzati ai dati sensibili;

Vulnerabilità nelle connessioni da remoto;

Sanzioni per mancata conformità alle direttive.

NordLayer è pensata proprio per rispondere a queste nuove esigenze. La piattaforma consente di creare connessioni sicure tra dipendenti, di collegare in modo protetto sedi distaccate con una VPN site-to-site, e di attivare gateway privati per una condivisione sicura delle risorse aziendali.

Oltre alla tecnologia di livello enterprise, NordLayer offre un’interfaccia intuitiva e una gestione semplificata, pensata per PMI e professionisti che vogliono mettersi in regola senza complicazioni. La promo attuale include anche 14 giorni di prova con rimborso garantito, così da testare la soluzione in tutta tranquillità.

Per mettersi al passo con le nuove regole europee e tutelare davvero il proprio business, è possibile attivare NordLayer direttamente dal sito ufficiale.