Nitrux 3.6 arriva con driver NVIDIA 560 e firmware NVIDIA GSP

Lo sviluppatore di Nitrux, Uri Herrera, ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Nitrux 3.6. Si tratta dell’ultima ISO stabile di questa distribuzione GNU/Linux basata su Debian, immutabile e systemd-free. Come le precedenti release, Nitrux 3.6 utilizza la serie del kernel Linux 6.9 nella variante “Liquorix“, per garantire una reattività senza compromessi nei sistemi interattivi. Inoltre, offre un’esperienza desktop personalizzabile con KDE Plasma 5.27.11 LTS. Questa versione viene fornita di default con il kernel Linux 6.9.12.

Una delle novità più interessanti di questa versione è il prossimo driver grafico NVIDIA 560, in versione beta. Quest’ultimo che viene fornito con i moduli kernel GPU open source NVIDIA per impostazione predefinita, insieme all’ultimo firmware NVIDIA GSP. Queste modifiche dovrebbero migliorare l’esperienza per gli utenti di GPU NVIDIA. Inoltre, Nitrux ora viene fornito con NVIDIA_OC, un semplice strumento da riga di comando scritto in Rust e progettato per aiutare gli utenti a overclockare le GPU NVIDIA sui sistemi Linux. Per gli utenti di GPU AMD, Nitrux 3.6 viene fornito con gli ultimi file firmware per il driver grafico open source AMDGPU. Presenta anche lo stack grafico open source Mesa 24.1.3.

Nitrux 3.6: le altre novità dell’aggiornamento

La nuova versione di Nitrux offre anche alcune modifiche desktop. Queste includono una configurazione KWin aggiornata per migliorare la velocità delle animazioni, una configurazione ZSH aggiornata per garantire che le app grafiche che utilizzano GLX vengano scaricate sullo schermo della GPU NVIDIA e una configurazione TLP aggiornata per utilizzare il modulo intel_pstate sulle CPU Intel più recenti. Il nuovo snapshot ISO di Nitrux è dedicato ai nuovi arrivati ​​o a coloro che vogliono una distribuzione immutabile e systemd-free su nuove macchine. Per questo motivo è dotato di un’esperienza di installazione migliorata tramite l’installer grafico Calamares per garantire che il modulo intel_pstate sia abilitato nel bootloader GRUB e che i controlli di integrità siano abilitati per le slab.

Nitrux 3.6 presenta un rootfs Debian aggiornato completamente con transizione al tempo a 64 bit. Inoltre, aggiunge il pacchetto multipath-tools per gestire le mappe dei dispositivi multipath e una nuova regola udev per abilitare il multipath NVMe di default. Questa versione aggiunge poi un’utility di monitoraggio per mantenere attivo il processo desktop Plasma indipendentemente da tutto. Nitrux aggiorna AppArmor alla versione 4.0.1 e rimuove un profilo AppArmor che impedirebbe il funzionamento del runtime Flatpak. Infine, aggiorna l’utility del sistema Nitrux Update Tool System (NUTS) alla versione 2.1.5 e il browser web Mozilla Firefox alla versione 128.0.3. In questa versione sono stati risolti anche vari bug. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo delle modifiche sul sito ufficiale di Nitrux. Dalla stessa pagina è anche possibile scaricare l’ISO di questa versione.