NVIDIA 560 adotterà moduli open source del kernel GPU su Linux

NVIDIA ha annunciato i propri piani per la prossima transizione completa ai moduli open source del kernel GPU con il nuovo driver grafico NVIDIA 560 per sistemi operativi basati su Linux. Sono passati due anni da quando NVIDIA ha rilasciato il primo driver grafico Linux con moduli open source del kernel GPU. Quest’ultimi, una volta pronti, sostituiranno completamente il driver proprietario e closed source. Durante questo periodo, i moduli NVIDIA Open Kernel hanno ricevuto nuove funzionalità. Queste includono il supporto HMM (Heterogeneous Memory Management), l’elaborazione riservata, architetture di memoria coerenti delle piattaforme Grace di NVIDIA e altro ancora.

NVIDIA 560: solo alcune GPU supportano i moduli open source del kernel GPU

La società ha affermato che non tutte le GPU NVIDIA sono compatibili con i moduli open source del kernel GPU. Al momento, tali moduli sono compatibili con le architetture NVIDIA Turing, Ampere, Ada Lovelace e Hopper. Le architetture Maxwell, Pascal e Volta non sono ancora compatibili con tali moduli open source. L’azienda consiglia quindi di utilizzare il driver proprietario NVIDIA. D’altra parte, piattaforme all’avanguardia come NVIDIA Grace Hopper e NVIDIA Blackwell possono essere utilizzate solo con i moduli open source del kernel GPU.

Come rivelato dall’azienda: “due anni dopo, abbiamo raggiunto prestazioni applicative equivalenti o migliori con i nostri moduli del kernel GPU open source e abbiamo aggiunto nuove funzionalità sostanziali. Siamo ora a un punto in cui la transizione completa ai moduli del kernel GPU open source è la mossa giusta e stiamo apportando questo cambiamento nella prossima versione del driver R560.” NVIDIA ha recentemente rilasciato la serie di driver grafici NVIDIA 555 con supporto esplicito di sincronizzazione GPU. Si tratta di un traguardo importante che consentirebbe finalmente un’esperienza desktop Wayland fluida sulle GPU dell’azienda. Con il prossimo driver grafico NVIDIA 560, gli utenti Linux potranno finalmente godere di un’esperienza grafica NVIDIA Open Source.