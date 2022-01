No Vax vogliono sfruttare le criptovalute per sfuggire al vaccino Covid-19

I contagi da Coronavirus stanno aumentando sempre di più in tutto il mondo. Green Pass e obbligo vaccinale sono solo alcuni dei provvedimenti che diversi Paesi stanno adottando per contrastare l'avanzare della pandemia. A questi si aggiungono mascherine obbligatorie, igienizzante mani e tanto altro. Ecco perché un gruppo di No Vax vuole sfruttare la tecnologia blockchain delle criptovalute per sfuggire a tutte queste regole e così cercare una nuova vita in Africa.

No Vax alla ricerca di un esperto in criptovalute

Un nutrito gruppo No Vax avrebbe individuato in un Paese dell'Africa la loro prossima meta per sfuggire agli obblighi legati al Covid-19. Tra questi, in diversi Paesi quello vaccinale. Ovviamente, hanno bisogno di un esperto in criptovalute disposto a unirsi a loro e a promuovere una nuova società fondata sulla blockchain.

Stando a quanto dichiarato da Vice, un gruppo No Vax, composto perlopiù da per lo più britannici, starebbe cercando di creare una comunità permanente al largo delle coste dell'Africa sud-orientale. Per raggiungere l'obiettivo dovranno noleggiare voli senza l'obbligo vaccinale o della certificazione verde. Non solo, ma il progetto è quello di assumere dirigenti esperti in crittografia capaci di aiutarli nella gestione di questo loro paradiso.

Tutto è promosso attraverso un canale Telegram guidato da Liberty Places Ltd, una società di investimento immobiliare con sede a Zanzibar. Per ora i No Vax iscritti sono circa 750, attivi nel proporre soluzioni per far sì che la vita sia il più indipendente possibile. E la Tanzania, dove i vaccinati sono solo l'1,5% della popolazione, sta diventando una meta ambita da chi è contrario al vaccino. Questo perché le normative sanitarie sono comunque molto permissive.

Liberty Places Ltd ha intenzione di sfruttare le ultime tecnologie blockchain alimentate a energia solare per fuggire agli obblighi correlati alla pandemia da Covid-19. Ovviamente questo ha fatto sì che molti No Vax seguissero la sua idea e proposta. Ecco cosa hanno dichiarato recentemente:

Sapere che i test, le mascherine, i lockdown, il distanziamento sociale siano ormai una norma strutturale in Europa e che torneranno ogni anno della vostra vita, è sufficiente per pianificare un trasferimento!

Vediamo cosa succederà in futuro, dato che in Gran Bretagna sono previste regole più severe in termini di sicurezza informatica che prevedono anche il blocco di fake news e informazioni reputate pericolose per la società.