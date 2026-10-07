Solo il 5% di noi perderà il lavoro per colpa dell'AI

Chissà se qualcuno a Redmond ha pensato che MS è sia l’acronimo utilizzato per indicare Microsoft sia quello per l’uomo che oggi guida i suoi progetti AI, Mustafa Suleyman. Quest’ultimo ha formulato più volte, negli ultimi anni, la propria previsione a proposito dell’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sul mondo del lavoro, rivedendola di volta in volta. Lo ha fatto di nuovo in questi giorni, pubblicando un post su X (di seguito) che forse ha come scopo quello di tranquillizzarci, ma che centra l’obiettivo solo se lo si legge ignorando il fatto che ormai ci siamo preparati al peggio.

La previsione di MS su AI e mondo del lavoro

Il CEO della divisione AI riprende la stima di Daron Acemoglu, premio Nobel per l’Economia nel 2024, che ha messo la firma sulla prima uscita del magazine The Humanist Review, pubblicata a fine luglio. Sostiene che il 5% degli esseri umani sarà sostituito dall’intelligenza artificiale in ambito professionale entro i prossimi 10 anni.

https://t.co/nV5QAL9hgu — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) October 6, 2026

Anche questa previsione, così come ogni altra sul tema, lascia il tempo che trova. È un ambito che evolve troppo rapidamente per poter essere ingabbiato in una valutazione di lungo termine, basti pensare che meno di quattro anni fa sapevamo a malapena cosa fosse un chatbot e nessuno di noi poteva immaginare cosa avrebbe scatenato l’arrivo di ChatGPT, di lì a poco. Oggi abbiamo agenti in grado di automatizzare task complessi e c’è chi, nel settore, parla già apertamente di singolarità. Proiettarsi dieci anni nel futuro può essere un esercizio affascinante, ma fine a se stesso.

Il concetto di AI umanista (The Humanist Review) è anche al centro del codice di condotta che il gruppo si è autoimposto di recente, un elenco di 10 linee guida attraverso le quali l’azienda vuol evitare le conseguenze potenzialmente catastrofiche di uno sviluppo incontrollato.