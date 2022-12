Nokia Smart TV 32": la soluzione economica al DVB-T2

Se l’idea di acquistare un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre non ti convince dai un’occhiata a questo televisore. In offerta su Amazon, la Nokia Smart TV 32″ è la soluzione economica al DVB-T2. Pratica e di qualità, ha tutto quello che ti aspetti da un prodotto che dovrebbe regalarti il miglior intrattenimento. Mettila subito nel carrello a soli 188 euro, invece di 229 euro. Puoi anche decidere di pagarla in 5 rate mensili a tasso zero da soli 37,60 euro al mese.

Ovviamente per accedere alla possibilità di finanziare questo acquisto e ottenerlo al prezzo di 188 euro devi essere un cliente Prime.

Nokia Smart TV 32″: la scelta giusta se il tuo televisore è in cattivo stato

Nokia Smart TV 32″ può anche essere un’ottima scelta nel caso il tuo televisore si trovi in cattivo stato. Qualora non fosse compatibile con il digitale terrestre DVB-T2 sarebbe inutile collegargli un decoder. Forse ha già fatto il suo corso e ora sei obbligato a cambiarlo. Grazie a questa super offerta acquisti una potente smart TV da 32 pollici a un prezzo fenomenale.

Non solo riceverai tutti i canali in chiaro, ma potrai anche accedere alle tue piattaforme preferite grazie ad Android TV integrato. Questo sistema operativo rende il televisore un centro di intrattenimento infinito. Potrai scaricare Disney+, Prime Video, DAZN, YouTube, Netflix, Apple TV e tante altre soluzioni multimediali per goderti i migliori contenuti streaming. Acquistala a soli 188 euro.

