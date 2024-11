NoLag VPN è la VPN per i veri giocatori di Call of Duty

NoLag VPN è una VPN progettata appositamente per offrire la migliore esperienza di gaming per tutti i giochi di Call of Duty, tra cui Warzone, Modern Warfare 3 e Black Ops 6. Compatibile con le principali piattaforme in uso (PC, PlayStation, Xbox, iOS e Android), offre le migliori posizioni VPN per giocare contro i bot e rendere le partite più semplici.

I lettori di Punto Informatico hanno accesso a uno sconto esclusivo del 62% sul piano annuale, utilizzando il codice promozionale BLAZE. Grazie a questo coupon, si può attivare il piano di 12 mesi di NoLag VPN a 4,9 euro al mese invece di 13 euro.

L’offerta con il 62% di sconto esclusivo è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale di NoLag VPN.

I vantaggi di NoLag VPN per i giocatori di Call of Duty

I giocatori di Warzone spesso e volentieri si lamentano che le loro partite siano troppo difficili. La soluzione più efficace per rendere il gaming più semplice è di usare una COD VPN, un servizio VPN cioè progettato appositamente per Warzone, Black Ops 6, Modern Warfare 3 e tutti i giochi di Call of Duty.

Il segreto alla base di NoLag VPN è l’utilizzo di posizioni lontane dai server di Warzone. Questo fa sì che Warzone abbia più difficoltà a trovare partite, con la conseguenza diretta che per trovarne nel minor tempo possibile deve abbassare l’SBMM (acronimo per Skill-Based Matchmaking), andando così a scegliere partite più facili.

Inoltre, a differenza di altri servizi VPN, NoLagVPN offre la garanzia di una connessione ultraveloce, che non fa registrare alcuna perdita di pacchetti né di FPS, e né tantomeno un aumento del valore Ping.

