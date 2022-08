Nomadi digitali: 3 strumenti indispensabili

Lo smart working, soprattutto dopo l’emergenza pandemica, ha iniziato diventare sempre più comune, cambiando radicalmente il rapporto con orari e spazi di lavoro. Negli ultimi anni è andata diffondendosi, inoltre, un’altra figura legata al lavoro da remoto: il nomade digitale. Si tratta di persone che sfruttano la tecnologia per lavorare e – al tempo stesso – condurre uno stile di vita nomade – a casa come in viaggio, in biblioteca o in spiaggia – completamente slegato da uffici e ciò che ne concerne.

PC e smartphone sono gli strumenti principali utilizzati dai nomadi digitali. Perciò in questo articolo ti parleremo di tre strumenti indispensabili che ogni professionista da remoto dovrebbe utilizzare per ottenere il massimo dal proprio lavoro.

pCloud

Uno spazio di archiviazione cloud è un must per chi viaggia e lavora, poiché funge un po’ da hub generale per tutti i file. Inoltre, li protegge anche da furti o malfunzionamenti dal momento che sono caricati online e accessibili in qualunque momento. Ma perché ti consigliamo proprio pCloud? Se sei un nomade digitale che ha scelto di viaggiare, sicuramente ogni spesa va ben soppesata – comprese quelle degli abbonamenti. Con pCloud non dovrai più pensarci, perché una volta acquistato lo spazio cloud sarà tuo per sempre.

Tra le funzionalità di pCloud ci sono sincronizzazione automatica tra dispositivi, backup automatico, opzioni di condivisione (sia tramite link che cartelle condivise), audio e video player integrato e gestione semplice e intuitiva dei file. Inoltre ogni dato è protetto da protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file. Tre i piani a vita disponibili: 500 GB in promozione a 175 euro, 2 TB a 350 euro e 10 TB a 990 euro.

Per maggiori informazioni sui piani e l’acquisto, puoi visitare la pagina ufficiale pCloud a questo link.

Trello

Trello è una delle applicazioni di organizzazione per eccellenza. Disponibile sia per smartphone che per desktop, Trello permette di organizzare compiti, progetti e mansioni da svolgere con il proprio team attraverso delle intuitive e semplici schede colorate.

Evernote

Prendere nota di tutto è semplicissimo con Evernote. Grafica minimal e ottime funzionalità la contraddistinguono: con Evernote è possibile prendere appunti, ma anche selezionare testi dal web e scansionare documenti. È disponibile gratis sia per telefono che per computer e può essere sincronizzata tra un dispositivo e l’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.