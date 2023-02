Non c’è soluzione migliore di Carta YOU per avere credito senza limiti

Se desideri una soluzione finanziaria che di offra credito senza limiti, devi assolutamente provare Carta YOU di Advanzia Bank.

Si tratta di una carta di credito per certi versi fuori dai consueti schemi che offre numerosi vantaggi, tutti racchiusi in una delle migliori soluzioni per i pagamenti digitali.

Non è necessario che ti rechi presso la tua banca oppure produrre molta documentazione, poiché la procedura porta via soltanto due minuti.

Basta compilare il form a questo link e attendere la risposta positiva o negativa da parte di Advanzia Bank.

La carta verrà spedita direttamente al tuo indirizzo in pochi giorni, senza pagare costi aggiuntivi in quanto totalmente gratuita.

Stesso discorso vale per il canone annuale di tenuta conto, così come per tutte le commissioni che di solito si pagano per operazioni varie, tipo i prelievi di denaro contante e gli acquisti all’estero.

Non stiamo affermando questo senza cognizione di causa: Carta YOU non produce realmente costi se acquisti all’estero presso i 36 milioni di punti di accettazione o se prelievi denaro dai milioni di sportelli sparsi in tutto il mondo.

Se così non fosse, questa carta non verrebbe definita una MasterCard Gold piena di funzionalità premium a costo zero.

Assicurazione viaggio e credito senza limiti

È inutile che vai a cercare altrove soluzioni alternative alle normali carte di credito perché difficilmente le troverai.

Invece, con Carta YOU otterrai una linea di credito senza limiti e un’assicurazione di viaggio completa e gratuita, che ti può tornare molto comoda se viaggi spesso all’estero.

In altre parole, ovunque ti sposterai otterrai una copertura totale se paghi autobus, biglietti aerei, treni, vacanze, pernottamento e altro ancora. Ovviamente, senza costi nascosti.

Entrando nel discorso linea di credito, con questa carta potrai attivarne uno gratuitamente fino a 7 settimane, pagando i tuoi acquisti in modo differenziato fino a 49 giorni.

Detto questo, non ti resta che entrare QUI e richiedere la carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.