Non perderti Italia's Got Talent 2023, a breve su Disney+

Tutti stanno parlando di Italia’s Got Talent 2023 dopo che alcuni giudici e i profili ufficiali del programma in questi giorni hanno pubblicato foto e video relative alle ricerche dei talenti. Questo programma, dopo anni che è stato un’esclusiva Sky, approda su Disney+ con una nuova edizione tutta da scoprire. A breve sarà quindi disponibile sulla piattaforma ormai super amata. Non perderti assolutamente questo talent show! Abbonati subito con 2 mesi gratis in regalo.

Infatti, se decidi per il Piano Annuale ottieni l’accesso alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Un’ottima promozione da prendere subito al volo! Cosa stai aspettando? Fallo prima che inizi Italia’s Got Talent. La prima puntata è stata annunciata per venerdì 1° settembre 2023, in esclusiva sulla piattaforma streaming. Saranno disponibili nuove puntate ogni settimana. Ma chi condurrà la trasmissione e chi saranno i giudici?

Disney+ e Italia’s Got Talent 2023: il cast ufficiale della nuova edizione

Per vedere la nuova edizione di Italia’s Got Talent 2023 devi abbonarti a Disney+. La casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic, ha già annunciato chi saranno i conduttori e la giuria. Iniziamo con i conduttori, una scelta d’eccezione particolarmente divertente. A presentare ogni puntata saranno Aurora e Fru dei The Jackal.

Al tavolo dei giudici, invece, troviamo volti storici e super amati. In primis Mara Maionchi, talent scout e importante presenza televisiva negli anni. Poi abbiamo il comico Frank Matano, altro volto storico di questo talent show. A loro si aggiungono due novità. Stiamo parlando della cantante Elettra Lamborghini e del social media star Khaby Lame. Preparati per il debutto di Italia’s Got Talent venerdì 1° settembre 2023.

