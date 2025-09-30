 Non rischiare di perdere i tuoi file importanti: usa pCloud, ora costa meno
Con pCloud hai uno spazio cloud sicuro fino a 10 TB, con cui proteggere i tuoi documenti importanti. Tutti i piani a vita sono in sconto.
Informatica Cloud & Hosting
Proteggere documenti, foto e ricordi digitali è una necessità che oggi non si può più trascurare. Per questo motivo pCloud, uno dei servizi di cloud storage più affidabili al mondo, ha lanciato una promozione che rende ancora più conveniente mettere al sicuro i propri file.

Tutti i piani Premium a vita sono attualmente in sconto: offrono la possibilità di acquistare una soluzione definitiva di archiviazione online con un pagamento unico e senza costi ricorrenti. Una soluzione pensata sia per i privati che desiderano proteggere i loro ricordi, sia per i professionisti che lavorano quotidianamente con dati sensibili e vogliono garantirne la massima sicurezza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i vantaggi di pCloud.

Perché scegliere pCloud per archiviare e proteggere i tuoi file

Con pCloud i tuoi dati vengono conservati seguendo le rigide leggi sulla privacy svizzere e protetti in data center certificati, che assicurano i più alti standard di affidabilità. La crittografia TLS/SSL e l’algoritmo AES a 256 bit garantiscono una protezione di livello militare, impedendo a occhi indiscreti di accedere alle tue informazioni.

Oltre alla sicurezza, pCloud punta sulla praticità. Puoi caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, gestirli in modo intuitivo e recuperarli fino a 30 giorni dopo l’eliminazione, evitando perdite irreparabili. Inoltre, grazie alla funzione di ripristino delle versioni precedenti, puoi sempre tornare indietro se modifichi un documento per errore.

A questo si aggiunge la possibilità di accedere ai tuoi contenuti da qualsiasi dispositivo – computer, smartphone o tablet – e di condividerli in maniera sicura con colleghi o amici, anche tramite link protetti da password.

Con gli sconti attuali sui piani a vita disponibili sul sito ufficiale, scegliere pCloud significa investire una volta sola per avere una soluzione permanente, sicura e sempre accessibile. Un esempio? Il piano Premium Plus da 2 TB ora costa 399€ invece di 599€. E ce l’hai per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Edoardo D'amato
