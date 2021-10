Non solo Bitcoin: Ethereum, l'altro record

Il momento buono del Bitcoin non è limitato a questo solo ed unico asset (benché dominante sul mondo delle criptovalute). Il momento buono, anzi, anche e soprattutto grazie al traino del Bitcoin, si estende a gran parte delle altre criptomonete disponibili sul mercato e c'è un'altra valuta in particolare a brillare in queste ore: si tratta di Ethereum (ETH).

Ethereum, il record è vicino

Il precedente massimale registrato da Ethereum risale al mese di giugno, proprio nei giorni in cui il Bitcoin andava in ritirata dopo i massimi di aprile. In quelle settimane Ethereum visse una fiammata incredibile salendo nel giro di un mese del 100% per poi perdere esattamente la medesima percentuale nel giro del mese successivo. La fiammata a poco più di 4180 dollari è stata dunque una sorta di caso isolato e nel mese di agosto la valuta era ancora sotto quota 2000 dollari.

A quel punto è iniziata una ascesa più morbida e solida, che ha portato Ethereum dapprima in orbita 3000, quindi nuovamente a sfiorare i massimi di sempre. Nelle ultime ore i polsi degli investitori son tornati a tremare: Ethereum ha bussato a quota 4180 fermandosi pochi centesimi al di sotto e ritrovandosi ora di fronte al bivio. Scendere e ritracciare in attesa di novità sul comparto o salire e puntare a nuovi record sulla spinta di nuovi afflati speculativi?

Chi ha investito in Ethereum una settimana fa sta guadagnando l'8%; chi ci ha investito due settimane fa ha in tasca oltre il 20%; chi ci ha investito un mese fa festeggia un +40%. Chi ci ha investito un anno fa ha praticamente decuplicato il proprio valore. Quasi decuplicato, esatto: chi ha acquistato 1000 dollari di Ethereum oggi può rivendere a 9000 dollari. Se nel frattempo vuoi iniziare a capire come investire in criptovalute, per valutare a costo zero come ci si muove nel settore, puoi partire oggi da qui.

Nelle prossime ore Bitcoin ed Ethereum si terranno per la mano di fronte ad un nuovo grande salto: il sentiment è positivo, ma il settore non è certo nuovo a brividi e montagne russe.