Non solo scansione malware: le funzioni indispensabili per un antivirus moderno

Gli antivirus, così come tante altre tipologie di software, si sono evoluti in maniera considerevole nel corso degli ultimi anni.

Se una volta si trattava di semplici programmi, adibiti a scansionare, rilevare e bloccare malware, al giorno d’oggi necessitano di maggiori utility. Tra di esse però, quali sono le funzioni indispensabili per un antivirus moderno?

Un sistema di protezione delle transazioni finanziarie, per esempio, è ormai pressoché d’obbligo. Che si tratti di shopping online o di operazioni bancarie infatti, la maggior parte degli utenti utilizza il proprio computer/smartphone per muovere denaro.

Gli hacker consapevoli di tutto ciò, cercano di studiare sempre nuovi metodi per intromettersi nelle transazioni e letteralmente rubare il denaro da sotto il naso delle povere vittime.

Un tool che consenta di proteggere la rete Wi-Fi è altrettanto importante, visto l’importanza della stessa. In questo modo è possibile prevenire attacchi e intromissioni di sorta, evitando sul nascere potenziali problemi ben più gravi.

Dalla protezione della rete Wi-Fi al password manager: tutto ciò che deve includere un antivirus moderno

L’integrazione di un password manager poi, risulta altrettanto utile e va perfettamente a sposarsi con un antivirus moderno.

Questi strumenti avanzati permettono di generare, memorizzare e gestire le parole d’accesso, proteggendole da sguardi indiscreti e rendendole al contempo sempre a portata di mano.

Un sistema per rendere anonima la navigazione poi, può giovare alla privacy. In questo contesto, molti tra i migliori antivirus ad oggi disponibili propongono anche una VPN integrata.

Adblocker e utility per bloccare pubblicità molesta, pur non essendo indispensabili, possono poi costituire un ottimo modo per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente.

Per ottenere tutti questi vantaggi, il nome di AVIRA INTERNET SECURITY rappresenta la miglior soluzione possibile, tanto più che attualmente questa suite è disponibile con uno sconto molto interessante.

Grazie allo sconto del 40% è possibile ottenere tutti i vantaggi di questo pacchetto spendendo appena 21,95 euro all’anno. Un costo davvero contenuto per essere protetti a 360 gradi rispetto ai tanti pericoli del Web.

