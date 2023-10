NordLocker, 2TB a soli 4,69 euro al mese

NordLocker ha pensato di realizzare un servizio a conoscenza zero. Ma cosa significa? Significa che nessuno può venire a conoscenza dei dati personali di navigazione oppure di qualsiasi altro processo memorizzato durante la navigazione online. Tuttavia, i dati vengono sottoposti a backup e protetti da qualsiasi accesso non autorizzato o malware, anche grazie alla crittografia end-to-end.

In altre parole, NordLocker è un servizio che nasce per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente tenendo come primo obiettivo la sicurezza dei dati personali. Non casualmente, per andare incontro alle esigenze degli utenti che hanno continuamente i loro dati sotto attacco informatico, NordLocker ha pensato di realizzare un servizio che viene appunto definito a conoscenza zero.

Il tuo obiettivo è quello di avere un servizio in grado di offrire il massimo delle prestazioni, il piano NordLocker mensile da 2TB, disponibile a 4,69 euro al mese, ti offre archiviazione cloud da 2 TB, crittografia end-to-end, controllo degli accessi tramite pannello di amministrazione, gestione sicura dei file, condivisione privata, accesso su qualsiasi piattaforma e supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per te un servizio del tutto sicuro dato che NordLocker offre un’archiviazione con livelli di sicurezza ottimali. Non a caso, i piani di archiviazione ti permetteranno di avere tutto lo spazio di archiviazione sicuro di cui hai bisogno per i tuoi file. Scegli tra i piani da 500 GB e 2 TB in base alle tue esigenze.

Non dimenticare che già tantissimi utenti hanno scelto NordLocker proprio perchè è in grado di offrire il massimo della sicurezza. Che aspetti? Accedi al sito dedicato e scegli uno dei piani che consideri perfetto per te.

