NordLocker: la soluzione perfetta per proteggere i tuoi file sensibili

Se hai dei file importanti che vuoi archiviare in sicurezza, NordLocker è il servizio che fa per te. Si tratta un’applicazione del gruppo Nord Security che ti consente di crittografare i tuoi file con la massima protezione e di salvarli in cloud.

NordLocker offre due tipi di account: gratuito e a pagamento. Con l’account gratuito, puoi usufruire di 3GB di spazio sul cloud, dove puoi archiviare i tuoi file, che verranno sempre crittografati.

Questa opzione può andare bene se hai dei file di dimensioni ridotte. Con l’account a pagamento, invece, puoi avere fino a 500GB o 2TB di spazio in cloud.

Questa opzione è ottima per i file di grandi dimensioni o se vuoi fare un backup completo dei tuoi dati. Inoltre, con l’account a pagamento, puoi approfittare di uno sconto fino al 53% sul prezzo di listino e di una garanzia di rimborso di 30 giorni che puoi usare se non sei soddisfatto del servizio.

NordLocker: come funziona?

NordLocker è molto facile da usare. Basta scaricare l’applicazione sul tuo dispositivo e creare un account. Poi, puoi trascinare i tuoi file nell’applicazione e proteggerli con una password.

I tuoi file verranno crittografati con tecnologia end-to-end, che significa che solo tu puoi accedere ai tuoi file e che nessuno può rubarli o modificarli.

NordLocker usa gli algoritmi di crittografia più avanzati, come xChaCha20, AES-256 ed Ed25519, per garantire la sicurezza dei tuoi file, della tua identità e delle tue firme digitali.

Puoi crittografare i tuoi file in modo illimitato, sia che tu abbia un account gratuito o a pagamento. Puoi anche condividerli con altre persone che usano NordLocker, in modo sicuro e semplice.

NordLocker è quindi la soluzione perfetta per proteggere i tuoi file sensibili, sia che tu abbia bisogno di poco o tanto spazio sul cloud, oppure se vuoi salvare o condividere i tuoi file. Se vuoi conoscere maggiori dettagli, visita il sito ufficiale di NordLocker tramite il bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.