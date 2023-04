NordLocker: proteggi i file di lavoro più preziosi da hacker e leak

Con l’aumentare di lavori che si svolgono direttamente online, saper proteggere i file più preziosi è diventato di vitale importanza.

Viste le enormi minacce del Web contemporaneo, non mantenere protetti i propri dati è un pericolo sia per il singolo lavoratore, sia per l’intera azienda per cui lavora.

Emblematica, in questo senso, è l’incredibile diffusione dei ransomware. Queste tipologie di offensiva prevedono il vero e proprio “rapimento” di file dai computer di una vittima.

Attraverso crittografia, questi vengono resi impossibili da leggere e, per riottenere gli stessi, i criminali informatici richiedono un vero e proprio riscatto.

In questo contesto così delicato, gli antivirus sono utili ma non permettono di evitare qualunque tipo di rischio. Come è possibile dunque proteggere in maniera efficace i file di lavoro?

Attenzione ai tuoi file di lavoro: sono a costante rischio leak

Individuare uno spazio cloud sicuro, è di certo un’ottima prassi per chi ha dei file lavorativi da proteggere.

Adottando un servizio avanzato come NordLocker, per esempio, al classico storage cloud vengono aggiunte alcune utili precauzioni lato sicurezza.

Per fornire la massima privacy agli utenti, viene utilizzata una crittografia end-to-end che, abbinata alla possibilità di accesso da qualunque dispositivo (a patto di avere le necessarie credenziali) rende questa soluzione cloud ideale.

Ciò che offre NordLocker ai suoi clienti è un vero e proprio “caveau digitale“, con dati che vengono sottoposti a backup periodici, in un ambiente in tutto e per tutto sicuro. Con il pannello di amministrazione incluso, poi, è possibile gestire lo spazio cloud in un contesto aziendale, con tanto di collaborazione tra i vari dipendenti.

Quanto costa questo servizio?



Il piano Business Plus 2 TB, ideale per il contesto aziendale, è attualmente in promozione.

Ciò significa che è possibile ottenere tutti i vantaggi di NordLocker con il 21% di sconto, il che si traduce in appena 14,99 euro al mese.

