NordLocker, proteggi i tuoi dati a 14,99 euro al mese

Vuoi mettere in sicurezza i tuoi dati ma non sai a quale servizio affidarti? NordLocker è il servizio perfetto per mettere in sicurezza i dati personali grazie ai continui backup a cui sono sottoposti.

Con NordLocker puoi finalmente proteggere i dati da criminali informatici al giorno d’oggi sempre più frequenti, sorveglianza e malware. Ma quello che contraddistingue questo servizio è proprio il fatto che sia stato realizzato su un’architettura a conoscenza zero, ciò significa che nessuno viene a conoscenza delle cose che memorizzi.

Puoi inoltre archiviare i file in modo sicuro sul tuo dispositivo, caricarli nell’archivio cloud o sincronizzarli su dispositivi e piattaforme: anche quando è sincronizzato con un dispositivo condiviso, i tuoi dati rimangono privati. Come accennato, con NordLocker, i tuoi dati vengono sottoposti a backup e protetti da accessi non autorizzati o malware anche grazie alla crittografia end-to-end.

Il motivo per cui NordLocker viene scelto la maggior parte degli utenti non è casuale: la sicurezza viene infatti messa al primo posto e nel momento in cui i tuoi file vengono trascinati in NordLocker vengono crittografati all’istante, cosi come quando sfogli le tue foto queste rimangono private.

Per rispondere a tutte le tue esigenze, vengono offerti piani differenti sia per costo che per funzionalità. Ad esempio, il piano da 2TB è disponibile a 14,99 euro al mese, grazie ad uno sconto del 21%, e ti offre:

Archiviazione cloud da 2 TB

Crittografia end-to-end

Controllo degli accessi tramite Pannello di amministrazione

Gestione sicura dei file

Condivisione privata

Accesso su qualsiasi piattaforma

Supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Se non sei soddisfatto di questo piano, accedendo alla pagina dedicata puoi scegliere quello che preferisci e che più risponde alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.