NordLocker, scegli il cloud privato per archiviare i file

Vuoi che i tuoi dati vengono sottoposti a backup e protetti da accessi non autorizzati o malware? Con NordLocker puoi stare tranquillo perchè il suo obiettivo è proprio questo. Con NordLocker puoi infatti dire addio ad attacchi criminali del web che al giorno d’oggi sono sempre più frequenti.

Oggi puoi inoltre approfittare della promozione che NordLocker ha pensato per i suoi clienti: risparmia il 53% su NordLocker Premium. Non a caso, con un ottimo rapporto qualità/prezzo puoi portare a casa uno strumento del tutto indispensabile per proteggere i tuoi dati. NordLocker ti consente di sincronizzare i file su tutti i dispositivi in ​​modo sicuro. Il tuo spazio di archiviazione nel cloud è sempre crittografato e nascosto agli altri utenti del dispositivo. Nel caso in cui dovessi danneggiare o perdere il tuo dispositivo, recuperare i tuoi dati sarà semplicissimo.

Grazie all’apposita app, puoi crittografare i tuoi file trascinandoli nell’app e proteggendoli in pochi secondi. NordLocker è privato per natura, lasciando a te il controllo completo sui tuoi dati. A rendere del tutto speciale NordLocker è il fatto che è sicuro perché nessuno può toccare i tuoi file senza il tuo permesso.

Con NordLocker dunque la sicurezza è sempre con te. Tra i servizi offerti, infatti, non possiamo non citarne alcuni che sono del tutto indispensabili:

Crittografia

Sincronizzazione perfetta tra i tuoi dispositivi

Condivisione sicura dei file

Autenticazione a più fattori

Supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Affidandoti a NordLocker anche la condivisione dei file sarà sicura: condividendo il tuo materiale, infatti, non invii semplicemente un file o una cartella, ma l’intero lavoro. In questo modo, puoi sempre controllare chi può accedere ai tuoi file.

Che aspetti? Affidati a NordLocker e mantieni i tuoi dati al sicuro controllando chi e quando può vederli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.