NordLocker: il tuo spazio cloud sicuro da soli 2,99€

Hai tanti contenuti da archiviare e vorresti metterli al sicuro con la possibilità di accedervi da più dispositivi contemporaneamente? La soluzione migliore è NordLocker, il tuo spazio cloud personale o business che offre tantissime funzionalità molto utili. Oggi lo ottieni a partire da soli 2,99 euro al mese, con soluzione annuale. Cosa stai aspettando? Approfitta subito delle mega promozioni in corso.

In occasione dell’estate il risparmio è assicurato. Questo è uno strumento di crittografia dei file sicuro e privato, con archiviazione cloud gratuita fino a 3GB. Per privati e aziende, questo servizio offre un’app universale, compatibile con tutti i sistemi operativi, che utilizza la crittografia end-to-end per proteggere i file sul tuo dispositivo e nel cloud.

Praticamente, si tratta di una vera e propria cassaforte digitale che puoi portare sempre con te. Carichi un file su NordLocker dal tuo computer e, in tempo reale, hai l’accesso anche dal tuo smartphone. Il vantaggio è che solo tu puoi accedervi, a meno che non tu non decida di condividerlo con un altro contatto, ma solo con il tuo permesso.

NordLocker: perché dovresti utilizzarlo

Sempre più spesso si ha la necessità di mettere al sicuro i propri contenuti multimediali su un cloud storage per averli a portata di mano da qualsiasi dispositivo personale. L’esigenza però è anche quella di evitare che minacce online se ne impossessino. Molte delle soluzioni gratuite presenti sul mercato non offrono elevati standard di sicurezza. Ecco perché NordLocker è la soluzione giusta che devi avere.

Con questo cloud storage crittografato diventi il proprietario dei tuoi dati. Grazie al sistema Conoscenza Zero, nemmeno l’azienda stessa che gestisce il servizio conosce i file che hai caricato e che conservi sul cloud. Questo è un ulteriore vantaggio importante che ti fa dormire sonni tranquilli. Approfitta quindi di questa incredibile offerta. Puoi risparmiare fino al 70% acquistando una delle sue soluzioni in abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.