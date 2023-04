NordPass e Autenticazione a più fattori: password più sicure che mai

I sistemi di protezione rispetto alle intromissioni informatiche si sono evolute in maniera impressionante nel corso degli ultimi anni.

Per proteggere password e altri dati importanti, l’autenticazione a due fattori (nota come 2FA) era solo fino a poco tempo fa considerata come l’avanguardia dell’intero settore. In realtà, al giorno d’oggi, questa può essere considerata quasi come superata.

I più moderni agenti malevoli, infatti, consentono di aggirare questo sistema, rendendolo non più efficiente come poco tempo fa.

Un upgrade significativo, sotto questo punto di vista, è senza dubbio l’autenticazione a più fattori (MFA) adottata da NordPass.

Questa permette di andare oltre il concetto della Password Master, andando a rendere pressoché impossibile l’intromissione da parte di estranei.

Autenticazione a più fattori? L’ultimo standard nel contesto della sicurezza digitale

NordPass è considerato come uno dei gestori di password più sicuri ed efficienti al mondo. Tale piattaforma è frutto dello sforzo degli stessi creatori di NordVPN, un’altra garanzia nel contesto della sicurezza digitale.

Questo password manager consente di generare, memorizzare e conservare un numero infinito di parole d’accesso. Non solo: il servizio consente di sfruttare la sua sicurezza per proteggere anche altri dati importanti, come numeri di carte di credito, codici fiscali e quant’altro.

A ciò, NordPass aggiunge una considerevole facilità di condivisione tra più persone, sempre senza rinunciare a una protezione altamente efficace. Che si tratti di amici, colleghi o familiari, con questo strumento è possibile evitare rischi anche quando si decide di mostrare una parola d’accesso a un’altra persona.

Il tutto è possibile grazie a sistemi di sicurezza avanzati, come la crittografia XChaCha20 e l’architettura zero-knowledge. In parole povere, neanche NordPass è in grado di vedere cosa l’utente conserva nel proprio “valut digitale”.

Non solo: grazie all’attuale promozione, NordPass è da oggi anche più conveniente.

Grazie allo sconto del 43%, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di questo password manager per soli 1,69 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.