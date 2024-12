NordPass garantisce password sicure e protette a 1,29€/mese

NordPass è una soluzione di ultima generazione progettata per aiutarti a gestire le tue credenziali in modo sicuro ed efficace, garantendo protezione totale alle tue password. Oggi, grazie all’ottima offerta del momento, puoi ottenerlo con un sconto esclusivo del 56% e ricevere 3 mesi aggiuntivi gratuiti con il piano biennale. Inoltre, la garanzia di rimborso entro 30 giorni ti permette di provarlo senza rischi. Ma cosa rende NordPass così speciale? Vediamolo nel dettaglio.

NordPass: la soluzione per password sicure, al 56% di sconto

L’offerta non è solo conveniente, ma anche completa: con NordPass puoi salvare un numero illimitato di password e chiavi di accesso, sfruttando funzionalità avanzate come il riempimento automatico delle credenziali su siti web e applicazioni. Hai la possibilità di generare password altamente sicure e complesse, difficili da violare, e puoi contare su strumenti dedicati per la scansione del web alla ricerca di eventuali fughe di dati personali. NordPass ti aiuta anche a identificare password deboli, obsolete o utilizzate più volte, garantendo una gestione più sicura delle tue credenziali.

Tra i vantaggi trovi anche la sincronizzazione automatica tra dispositivi, l’autenticazione a più fattori per una protezione aggiuntiva e uno spazio sicuro per archiviare carte di credito e altri dati sensibili. È possibile condividere informazioni con utenti fidati e importare o esportare password in pochi clic. La compilazione automatica dei moduli semplifica ulteriormente la gestione dei dati personali online.

Con NordPass, hai a disposizione una piattaforma ricca di strumenti avanzati per la sicurezza, utilizzabile su qualsiasi dispositivo e supportata da un servizio clienti operativo 24/7. Approfitta dell’offerta e proteggi i tuoi dati con una delle soluzioni più affidabili sul mercato: vai sul sito di NordPass e attiva il piano scontato.