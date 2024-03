NordPass, il più sicuro dei password manager tuo da 1,69€/mese

Hai mai sentito parlare di NordPass? Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei interessato a scoprire le sue caratteristiche e i suoi vantaggi! Se sei stanco di dover ricordare le password di ogni tuo account sei nel posto giusto perchè puoi subito affidarti a NordPass. Al giorno d’oggi tantissime della pratiche giornaliere vengono svolte online e, come sappiamo, l’accesso ai siti online richiede sempre l’inserimento di credenziali sicure.

Per andare incontro alle esigenze degli utenti, non mancano attualmente sul mercato password manager che ti consentono di generare password sicure e, conseguentemente, di consentirti di accedere senza andare incontro a spiacevoli pericoli. Nel caso di NordPass, però, non si tratta di un semplice password manager, scopriamo insieme perchè!

NordPass è un gestore di password all’avanguardia, scelto da milioni di persone e aziende e oggi può essere tuo risparmiando il 43% sul piano Premium. Il costo è di 1,69 euro al mese anzichè 2,99 quindi ti viene chiesto di pagare 40,56 euro per i primi due anni anzichè 71,76. Approfitta subito delle promozioni e tieni al sicuro le tue password.

NordPass: password sicure e vantaggi esclusivi

Ci avresti mai creduto che con soli 1,69 euro al mese puoi dimenticare la reimpostazione delle password e navigare facendo acquisti più velocemente? Grazie alla promozione pensata per gli utenti come te da NordPass puoi finalmente dire addio a qualsiasi preoccupazione e avere sempre password sicure e protette.

Oltre al piano Premium, però, non manca un’alternativa completa che protegge fino a sei account. Parliamo del piano Family disponibile a soli 2,79 euro al mese grazie ad uno sconto del 53%. Il costo per i primi due anni, dunque, è di soli 66,96 euro anzichè 143,76.

Nel dettaglio, il piano Family (6 account utente Premium) ti offre salvataggio e compilazione automatici, memorizzazione password, passkey, carte di credito, connessione quando cambi dispositivo, rilevazione password deboli e già usate, analisi del Web alla ricerca di violazioni di dati e molto altro.