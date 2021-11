NordPass: tutte le tue password al sicuro con il 70% di sconto!

NordPass è la soluzione giusta per tutte quelle persone che dimenticano facilmente dove hanno scritto le loro password o dati d'accesso.

Attualmente questo software è in sconto del 70% sul piano biennale grazie al Cyber Sale!

NordPass: il gestore di password per eccellenza!

Un gestore di password è un'interessante soluzione per tenere al sicuro e sempre pronte all’uso password, chiavi d’accesso, note e molto altro.

In pratica, tale programma permette di salvare tutto questo senza alcun limite. NordPass è disponibile per praticamente tutti i dispositivi, sia mobili che per PC.

Inoltre, una delle funzioni più interessanti è l’auto-fill sui vari login di siti web frequentati o app aperte sul vostro smartphone o tablet.

Se però sei ancora incerto su come funzionano questi gestori di password e non sei certo della loro affidabilità puoi consultare la nostra guida.

Feature ed altro

Il programma che permette di custodire in sicurezza le password fa parte della stessa azienda NordVPN, soluzione molto conosciuta che protegge la navigazione online da occhi indiscreti. NordPass proprio come NordVPN è un software al 100% sicuro, questo perché l’azienda utilizza degli elevati standard di crittografia in grado di prevenire contro gli attacchi hacker per il furto dei propri dati personali. L’accesso a NordPass è davvero semplice ed intuitivo. È possibile infatti inserire la password per accedere oppure utilizzare l’impronta digitale o riconoscimento facciale tramite device mobile o PC.

Oltre alle note, password e dati d’accesso è possibile inserire anche gli estremi delle proprie carte di credito in modo da poterle avere a portata di mano per gli acquisti online anche senza avere con sé il portafoglio.

Come abbiamo detto all’inizio è possibile usufruire di una scoutistica molto interessante. In pratica potrete acquistare il piano Premium biennale a soli 1,27 euro al mese.

Inoltre, è disponibile anche una versione gratuita che offre delle funzioni limitate rispetto a quella a pagamento.