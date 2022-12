NordVPN ti regala 3 mesi gratis con ThreatProtection inclusa

Se stavi aspettando il momento di acquistare una VPN per migliorare la tua connessione online e navigare in totale sicurezza affrettati. Infatti, NordVPN ha confezionato una promozione davvero interessante. Grazie alla nuova Offerta di Natale ottieni uno sconto del 63% e altri 2 mesi gratis di protezione.

Inoltre, sempre inclusa nel prezzo, hai anche la pluripremiata funzionalità ThreatProtection. Grazie a questa tecnologia sarai completamente al riparo da qualsiasi minaccia del Web anche senza avere attiva una connessione ai suoi server. In poche parole è come avere al proprio fianco un potente antivirus.

Con ThreatProtection in funzione nessun tracker, hacker, malware, cybercriminale o azienda commerciale riuscirà a carpire i tuoi dati. Non potranno registrare la tua navigazione online, accedere alla tua cronologia o vedere le tue preferenze. Sarai davvero invisibile. Niente più profilazione nemmeno a scopo di marketing.

NordVPN è una VPN completa

Sul mercato di VPN ce ne sono tante, ma poche si avvicinano ai livelli di NordVPN. Si tratta di un servizio completo che offre protezione, velocità e libertà. In merito alla protezione ne abbiamo già parlato abbastanza, ma possiamo completare specificando la sua politica no-log certificata.

Per quanto riguarda la velocità, questa VPN sfrutta il protocollo WireGuard, uno dei migliori che offre prestazioni massime di navigazione. Inoltre, secondo gli ultimi dati di AV-Test, grazie ai suoi server con larghezza di banda illimitata puoi superare i 6730 Mbps di velocità. Niente male vero? Il tuo streaming sarà senza buffering.

Infine, in merito alla libertà, NordVPN ti permette di accedere a qualsiasi contenuto da qualunque luogo. I suoi 59 server posizionati in tutto il mondo sono in grado di aggirare qualsiasi limitazione geografica imposta dalle piattaforme di streaming e dai siti internet oltre a censure di alcuni Paesi.

Approfitta ora di questa sensazionale Offerta di Natale. Attivando NordVPN non solo risparmi, ma ottieni anche le migliori funzionalità per proteggerti, navigare alla massima velocità possibile e senza alcun limite né censura. Oggi risparmi il 63% e ricevi in regalo 3 mesi gratis di VPN in più con inclusa ThreatProtection.

