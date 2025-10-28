Da dove vuoi navigare oggi? NordVPN a -74% con 3 mesi gratis

Che ne dici di fare un salto negli Stati Uniti? O di raggiungere il Giappone? E invece di una città tropicale? Con la rete globale di NordVPN puoi andare online da qualsiasi angolo del mondo, sfruttando più di 8.300 server distribuiti in 165 location di tutto il pianeta, con larghezza di banda illimitata, per ottenere indirizzi IP geolocalizzati e nascondere il tuo reale. È già attiva la promozione del Black Friday che unisce un forte sconto (-74%) a 3 mesi di accesso gratis al servizio, senza alcun tipo di restrizione.

NordVPN ha lanciato l’offerta per il Black Friday

Non è solo una Virtual Private Network utile per navigare in modo anonimo, ma una vera e propria suite per la cybersecurity che include strumenti avanzati per la tutela della privacy e dei dati personali. Ci sono, ad esempio, la tecnologia anti-malware Threat Protection Pro che tiene lontano il codice maligno da smartphone, tablet e computer, un sistema che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account, un password manager e persino 1 TB di spazio sul cloud per il backup protetto da crittografia. Un solo account può essere utilizzato su 10 dispositivi in contemporanea. Scopri di più nella pagina dedicata.

NordVPN è un servizio offerto da Nord Security, realtà ormai da molto tempo leader nel settore. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla garanzia di rimborso che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ti permetterà di recuperare per intero la cifra spesa se non sarai soddisfatto.

Ricapitolando, l’offerta del Black Friday propone gli abbonamenti biennali con prezzi mensili da 2,99 euro, grazie allo sconto del 74%. A questo si aggiungono 3 mesi extra, vale a dire che potrai navigare sicuro e protetto da qui all’inizio del 2028. Scegli la formula più adatta alle tue esigenze tra Base, Plus e Ultimate.