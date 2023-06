NordVPN: acquista online in totale anonimato

Acquistare online è una pratica ormai diffusa, soprattutto da quando siamo stati colpiti dal Covid-19. In quel momento molte delle persone meno avvezze allo shopping online hanno deciso di fare di necessità virtù. Ovviamente questo ha reso ancora più pericolosi i cybercriminali che aspettano solo il momento di affondare le loro unghie nel prossimo malcapitato, meglio se inesperto. Perciò è indispensabile proteggersi con NordVPN.

Questa VPN è tra le migliori perché non solo difende e protegge, ma previene possibili furti dati. Quando si tratta di carte di credito, accessi bancari e account di pagamento la cosa si fa ancora più seria e pericolosa. Grazie ai suoi server però la tua connessione dati viene incanalata in un tunnel crittografato che rende ogni informazione illeggibile e anonima. In altre parole puoi acquistare online senza preoccupazioni.

Inoltre, grazie a Threat Protection di NordVPN, hai al tuo fianco un potente anti-malware che scansiona qualsiasi file per verificare che non sia infetto. Oggi pericolosi trojan bancari si annidano nei dispositivi di molti utenti, senza che questi se ne accorgano, registrando in background lo schermo per carpire le credenziali di accesso a Home Banking, account di pagamento e carte di credito o di debito.

NordVPN: la prudenza non è mai troppa

Un antico detto popolare dice che “la prudenza non è mai troppa” ed effettivamente è proprio così. Con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi hai uno scudo formidabile contro qualsiasi minaccia. La prevenzione, come dicevamo, è fondamentale. Sempre con Threat Protection hai anche un ad-blocker che nasconde pubblicità e banner durante la navigazione sul web e in app.

Oltre a dimezzare i tempi di caricamento, evita che tu ti possa imbattere in pubblicità truffa o banner fraudolenti che compaiono a tradimento proprio nell’istante in cui stai cliccando. Pagine di Phishing sono molto pericolose perché rubano i nostri dati personali attraverso anche l’utilizzo di software keylogger che registrano le informazioni dal momento in cui iniziamo a digitare sulla tastiera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.