NordVPN: app nativa per PC con chip Arm

A distanza di circa quattro mesi dall’annuncio, NordVPN ha rilasciato l’app nativa per computer Windows che usano chip Arm. Gli utenti possono quindi ottenere le massime prestazioni (anche se le differenza rispetto all’uso dell’emulatore Prism di Windows 11 24H2 sono minime).

NordVPN per dispositivi Arm con Windows

Attualmente gli unici chip Arm sono gli Snapdragon X Elite/Pro di Qualcomm (installati in molti notebook, tra cui i Surface Pro e Laptop di Microsoft). Non hanno ancora raggiunto una quota di mercato elevata, ma ormai sono disponibili quasi tutte le app più popolari, tra cui le VPN. A differenza di ExpressVPN (che ha scelto un approccio ibrido), NordVPN ha sviluppato un’app completamente nativa per PC con processori Arm.

Sebbene le prestazioni dell’app x86 emulata tramite Prism siano quasi simili su Windows 11 24H2, NordVPN ha preferito sviluppare un’app per architettura Arm, in modo da eliminare eventuali rallentamenti (già presenti a causa delle operazioni di cifratura del traffico). La versione Arm è disponibile in diverse lingue, italiano incluso.

Al momento non c’è la funzionalità Threat Protection Pro che blocca siti web infetti, domini di phishing, malware, tracker e pubblicità, ma verrà aggiunta con un futuro aggiornamento. Ovviamente è possibile sfruttare tutte le altre caratteristiche, tra cui Split Tunneling, Kill Switch e Double VPN. NordVPN usa oltre 6.400 server e protegge 10 dispositivi contemporaneamente con un singolo abbonamento.