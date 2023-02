NordVPN ti assicura una navigazione protetta al 100%

La regina delle VPN è NordVPN. Questo provider è tra i pochi in grado di assicurarti sicurezza, privacy, protezione e anonimato al 100%. Prima di tutto perché è tra le poche VPN ad aver aderito anche quest’anno alla politica No-Log.

Tradotto in parole semplici vuol dire che le tue attività non verranno registrate né conservate nemmeno dall’azienda stessa. Inoltre, informazioni come cronologia di navigazione, durata delle sessioni, posizione reale e virtuale non verranno fornite nemmeno se a chiederlo sono enti governativi o ISP.

Inoltre, grazie a Threat Protection non serve avere il tuo dispositivo connesso a uno dei suoi server. Sarai al sicuro da malware, tracker e hacker in qualsiasi momento. Inoltre, come un efficiente ad blocker, la tua navigazione e le tue app saranno senza annunci pubblicitari, pop up e banner.



Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è un portento in questo a sicurezza e ottimizzazione

Sono due le parole d’ordine imprescindibili per NordVPN: sicurezza e ottimizzazione da assicurare ai propri utenti. La prima è fornita da un tunnel crittografato che trasforma qualsiasi connessione rendendola anonima al 100%. La seconda invece è il risultato di più funzionalità.

Partiamo dalla più spettacolare. La larghezza di banda illimitata offerta dai suoi server ti permette di navigare online a una velocità decisamente migliorata. Inoltre, avrai una maggiore stabilità di connessione per uno streaming senza buffering anche in qualità 4K.

Continuano con la possibilità di cambiare la tua posizione virtuale. Con NordVPN puoi modificare la tua località scegliendola in oltre 60 Paesi di tutto il mondo. Questo ti permette di navigare senza limiti né censure oltre a poter accedere ai tuoi abbonamenti streaming come in Italia da qualsiasi luogo.

Scegli NordVPN per assicurarti una navigazione protetta al 100%. Oggi ottieni la regina delle VPN al 63% di sconto. Inoltre, grazie alla Birthday Campaign puoi anche vincere da 3 mesi fino a un massimo di 1 anno extra gratis. Cosa stai aspettando? Scegli la tua privacy sempre e ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.