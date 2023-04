NordVPN: assicurati 2 anni al 63% di SCONTO con 1 REGALO

Risparmia subito acquistando NordVPN al 63% di sconto. Questo prezzo lo assicuri per 2 anni attivando l’abbonamento biennale. Un’ottima promozione che nasconde anche un regalo fantastico. Infatti, attivando oggi stesso questa offerta ottieni anche 3 mesi extra gratis. Che incredibile occasione!

Una proposta decisamente conveniente per ottenere fin da subito privacy e protezione online. Contro qualsiasi minaccia questa VPN è efficace e sicura. Infatti, una volta collegati i tuoi dispositivi ai suoi server, la tua connessione viene incanalata in uno speciale tunnel crittografato che rende tutto anonimo.

In pratica, grazie alla crittografia AES a 256 bit, tutti i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili diventano illeggibili a chiunque, anche a software speciali realizzati da cybercriminali e hacker. Ciò vuol dire che puoi acquistare senza pensieri e preoccupazioni da qualsiasi shop online in totale sicurezza.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è la soluzione ideale per sicurezza e risparmio

Con NordVPN la sicurezza va a braccetto con il risparmio. Attiva ora l’abbonamento di 2 anni al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Installa l’app ufficiale sui tuoi dispositivi. Ce n’è una compatibile per tutti i sistemi operativi. Una volta attivata, inserendo le credenziali che hai utilizzato durante l’acquisto, devi solo collegarti a un suo server.

Puoi sceglierne uno tra gli oltre 5.600 server disponibili e posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Oppure puoi anche lasciare che sia la VPN a decidere quale è meglio per te in quel preciso momento e in base a ciò che stai facendo. Infatti, ce ne sono diversi che vengono ottimizzati per attività specifiche come ad esempio lo streaming.

Tutti offrono una larghezza di banda illimitata, ma in diversi momenti della giornata alcuni garantiscono maggiore velocità e più stabilità alla tua connessione dati. Addirittura, secondo alcune ricerchi di AV-Test, NordVPN ha raggiunto picchi di velocità in download superiori anche ai 6730 Mbps.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.