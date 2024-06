Scegli NordVPN: ora con assicurazione contro truffe informatiche

NordVPN è per i massimi esponenti ed esperti in sicurezza online la migliore VPN disponibile sul mercato. Con oltre 6100 server di proprietà si distingue dalle altre proposte per funzionalità, efficacia e servizi aggiuntivi inclusi. Attiva subito la sua protezione! Per te c’è anche un’assicurazione che ti protegge per un valore massimo di 5000€ contro le truffe informatiche.

In pratica, oltre ad avere il massimo della protezione per la tua privacy, sei anche coperto con un’assicurazione vantaggiosa in caso dovessi cadere vittima di qualche cybercriminale del web. Sappi che le truffe sono dietro l’angolo e ormai è sempre più difficile proteggersi solo con il buon senso e l’attenzione. Infatti, oggigiorno sono necessari ausili in grado di fermare qualsiasi minaccia.

Con NordVPN hai un partner efficace e sicuro che non ti lascerà mai in balia delle difficoltà e dei pericoli. Fornendoti un nuovo indirizzo IP e una nuova posizione virtuale rende sicura la tua navigazione e connessione online. Una crittografia di livello superiore cripta tutte le informazioni in entrata e in uscita dai tuoi dispositivi connessi al server VPN.

NordVPN: tutti i benefit dell’assicurazione cyber

Disponibile anche in Italia, l’assicurazione cyber aggiunge incredibili benefit a NordVPN. Cosa stai aspettando? Per averla devi solo sceglierla come VPN. Attiva subito la sua protezione! Subito per te un rimborso fino a 5000€ in un periodo di 12 mesi in caso truffe informatiche. La copertura è attiva su scala globale ed è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Questo garantisce una protezione continua della tua privacy, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. Ma a cosa serve questa assicurazione? Vediamo ora tutti i benefit inclusi da NordVPN nel suo piano dedicato alla privacy e alla sicurezza informatica:

soluzione efficace per tutti gli utenti caduti vittima di truffe online ;

; copertura verso truffe informatiche e frodi legate ad acquisti online.

In caso di copertura verso truffe informatiche l’assicurazione interviene in caso di perdite di denaro durante trasferimento fondi a seguito di email phishing, SMS smishing, telefonate ingannevoli e altro che sembrano provenire da soggetti affidabili.

In caso di copertura verso frodi legate ad acquisti online l’assicurazione interviene in caso in cui l’utente abbia effettuato acquisti da siti web o piattaforme che si sono poi rivelati fraudolenti. Insomma, NordVPN è davvero una VPN completa sotto tutti i punti di vista che integra anche anti-malware, anti-tracker e ad-blocker.