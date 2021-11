NordVPN Cyber Monday: sconto del 68% su piano biennale

Dopo lo sconto del 72% lanciato per il Black Friday 2021, NordVPN pensa ai potenziali clienti anche durante il Cyber Monday 2021 con uno sconto dedicato. Se siete alla ricerca di una Virtual Private Network sicura e performante a prezzi competitivi, questa è l’occasione giusta! Solo per le prossime ore, infatti, scenderà del 68% rispetto al prezzo di listino, a 3,15 Euro al mese. Se vi siete persi l’offerta precedente, non perdetevi questa!

NordVPN Cyber Monday: costi e feature

NordVPN la conoscono moltissimi utenti e persino celebrità, dato che è estremamente sicura e stabile rispetto ad altri servizi rivali. Si tratta di una delle soluzioni migliori sul mercato per mantenere l'anonimato online e proteggere i dati sensibili durante la navigazione su Internet, specialmente quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche. In tutto, NordVPN conta su oltre 5000 server collocati in più di 60 Paesi del mondo.

In questo modo, potrete accedere a siti e piattaforme di streaming oltrepassando le restrizioni geografiche. La sicurezza viene garantita anche dalla crittografia AES a 256 bit, standard militare, e dalla feature Double VPN per raddoppiare i layer di sicurezza. NordVPN offre poi le funzionalità Kill Switch, utile per bloccare la connessione in caso di problemi con il server della VPN, e Split Tunneling per escludere determinate applicazioni dalla navigazione tramite VPN.

Per il Cyber Monday potrete ottenere NordVPN al 68% in meno, ovvero a 3,15 Euro al mese per due anni, oppure potrete optare per un risparmio del 50% sul piano annuale con costo pari a 4,18 Euro al mese. Nel primo caso pagherete 75,65 Euro complessivi, mentre nel primo 50,15 Euro. Questa soluzione ricordiamo essere compatibile con smartphone Android, iOS, Android TV, PC Windows, macOS, Linux e anche console come Nintendo Switch.