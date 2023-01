NordVPN: difesa potente contro tracker e blocco annunci efficace

NordVPN è una soluzione perfetta e completa per sicurezza e ottimizzazione online. Non ci sono dubbi sul fatto che la sua suite sia tra le più efficienti disponibili sul mercato. Oggi la attivi al 59% di sconto, approfittane subito. Inclusi hai anche una protezione anti-malware e tracker oltre che un blocco annunci.

In pratica, potrai dire addio a qualsiasi minaccia del Web e a quei fastidiosi annunci e banner che compaiono ogni volta che visiti qualche pagina internet. Questo non solo ti renderà immune da furti dati, violazioni privacy e molto altro, ma garantirà anche un consumo dati inferiore visto che i siti verranno caricati solo dei loro contenuti.

NordVPN è un’ottima protezione per te che cerchi il meglio. La funzionalità ThreatProtection è in grado di fermare qualsiasi attore malevolo. Blocca malware, hacker, cybercriminali e tracker. Niente e nessuno potrà più profilarti per vendere i tuoi dati o utilizzare le tue informazioni per scopi pericolosi.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: soluzione pratica contro tracker e annunci pubblicitari

I tracker sono particolarmente fastidiosi perché controllano e registrano tutte le tue mosse online per venderle ad aziende commerciali o hacker. Con NordVPN la tua navigazione sarà al 100% anonima così nessuno potrà mai risalire ai tuoi dati. Cronologia, siti visitati, server ai quali ti colleghi, durata delle sessioni o altro rimarranno segreti.

Inoltre, grazie a questa VPN potrai anche vivere un’esperienza online pulita e sicura. Infatti, il suo Ad Blocker paralizza pubblicità, pop-up e banner fastidiosi. Inoltre, impedisce a qualsiasi sito web di monitorare le tue attività online tramite questi strumenti. A volte, proprio nelle pubblicità di certi siti internet si nascondo attacchi phishing.

Attiva ora NordVPN. A un prezzo speciale oggi puoi installare la sua app su un massimo di 7 dispositivi contemporaneamente. Risparmia subito e metti al sicuro tutti i tuoi dati e la tua privacy ottenendo una connessione veloce, stabile, sicura e senza pericoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.