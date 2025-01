NordVPN è in offerta: con la nuova promo è la VPN da scegliere oggi

NordVPN si conferma, sempre di più, la VPN giusta da attivare in questo momento. Il servizio, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di utilizzare una VPN illimitata e sicura, senza tracciamento e con tanti servizi integrati. A rendere ancora più vantaggiosa la scelta di NordVPN è l’offerta in corso.

In questo momento, infatti, NordVPN è disponibile in sconto per chi sceglie il piano biennale, con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta in questione permette di attivare la VPN con un costo di 3,39 euro al mese. In alternativa, c’è il piano mensile che costa 12,99 euro.

Per chi cerca un livello di protezione extra, con il piano Plus da 1 euro in più al mese è possibile sfruttare il sistema Threat Protection, che include la protezione contro i malware durante l’uso della VPN, e il password manager. Le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN come nuova VPN

NordVPN garantisce numerosi vantaggi. Il servizio è dotato di una connessione protetta dalla crittografia ed applica una politica “no log” per eliminare qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della VPN, per la massima privacy.

Per i suoi utenti, inoltre, NordVPN propone un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, scegliere un server in un altro Paese sarà facile. La VPN è, quindi, perfetta per poter aggirare i blocchi georafici online. NordVPN è, inoltre, utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese scegliendo il piano biennale. Con 1 euro in più al mese c’è la versione Plus. Per tutti gli utenti è sempre disponibile una garanzia di rimborso attivabile entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La fatturazione è anticipata ma è possibile pagare in 3 rate con PayPal.