 NordVPN a 2,99 euro/mese fino al 2028: ecco la promo
NordVPN non ha ancora messo offline l'offerta di Natale: approfittane, risparmia e ottieni 3 mesi extra gratis per la tua privacy.
Più di 8.800 server in 178 location del mondo e la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea: è NordVPN. Non lasciarti sfuggire l’offerta di Natale ancora in corso e ottieni l’abbonamento biennale con il 74% di sconto rispetto al listino. In più, ti attendono 3 mesi extra gratis per navigare protetto e sicuro fino alla primavera 2028.

L’offerta natalizia di NordVPN è ancora disponibile

La tutela della privacy è solo uno dei tanti vantaggi a cui si aggiunge la possibilità di andare online con indirizzi IP da qualsiasi paese e continente, evitando qualsiasi blocco geografico e tracciamento. Completano la dotazione un password manager, un antivirus sempre aggiornato, 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato, l’assistenza nel recupero delle perdite da truffa informatica o furto di identità e il Data Breach Scanner che avvisa tempestivamente in caso di violazione di un account personale. Visita la pagina dedicata per scoprire tutte le altre informazioni a proposito delle caratteristiche integrate.

L'offerta di NordVPN: sconto 74% e 3 extra mesi gratis con l'abbonamento di 2 anni

Grazie all’offerta di Natale ancora in corso hai la possibilità di attivare l’abbonamento biennale a NordVPN con prezzi da soli 2,99 euro al mese. Scegli la formula che preferisci tra Base (la più economica), Plus e Ultimate, a seconda delle funzionalità che desideri. La compatibilità è garantita con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, tvOS, Fire TV Stick, Xbox, PlayStation, Switch, Raspberry Pi, Chromecast e Kindle Fire. È possibile configurare la Virtual Private Network anche sul router, per proteggere ogni dispositivo della casa. Niente male, vero?

Oltre allo sconto del 74% e 3 mesi extra gratis, puoi contare anche sulla garanzia soddisfatto o rimborsato. Infatti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione potrai eventualmente chiedere la restituzione della spesa per intero se il servizio non si rivelerà all’altezza delle tue aspettative.

Pubblicato il 31 dic 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
31 dic 2025
