NordVPN a 2,99 euro/mese fino al 2028: ecco la promo

Più di 8.800 server in 178 location del mondo e la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea: è NordVPN. Non lasciarti sfuggire l’offerta di Natale ancora in corso e ottieni l’abbonamento biennale con il 74% di sconto rispetto al listino. In più, ti attendono 3 mesi extra gratis per navigare protetto e sicuro fino alla primavera 2028.

L’offerta natalizia di NordVPN è ancora disponibile

La tutela della privacy è solo uno dei tanti vantaggi a cui si aggiunge la possibilità di andare online con indirizzi IP da qualsiasi paese e continente, evitando qualsiasi blocco geografico e tracciamento. Completano la dotazione un password manager, un antivirus sempre aggiornato, 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato, l’assistenza nel recupero delle perdite da truffa informatica o furto di identità e il Data Breach Scanner che avvisa tempestivamente in caso di violazione di un account personale. Visita la pagina dedicata per scoprire tutte le altre informazioni a proposito delle caratteristiche integrate.

Grazie all’offerta di Natale ancora in corso hai la possibilità di attivare l’abbonamento biennale a NordVPN con prezzi da soli 2,99 euro al mese. Scegli la formula che preferisci tra Base (la più economica), Plus e Ultimate, a seconda delle funzionalità che desideri. La compatibilità è garantita con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, tvOS, Fire TV Stick, Xbox, PlayStation, Switch, Raspberry Pi, Chromecast e Kindle Fire. È possibile configurare la Virtual Private Network anche sul router, per proteggere ogni dispositivo della casa. Niente male, vero?

Oltre allo sconto del 74% e 3 mesi extra gratis, puoi contare anche sulla garanzia soddisfatto o rimborsato. Infatti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione potrai eventualmente chiedere la restituzione della spesa per intero se il servizio non si rivelerà all’altezza delle tue aspettative.