NordVPN ha lanciato gli sconti per il Black Friday: hai anche 3 mesi extra

Il Black Friday è ormai alle porte: anche quest’anno, la settimana di shopping matto e disperatissimo proporrà offerte imperdibili, sconti e promozioni. Tra le più interessanti, che anticipano di fatto il “venerdì nero”, c’è quella di NordVPN che offre fino al 71% di sconto sui piani in abbonamento biennale e ben 3 mesi extra. Tutto a partire da 3,59 euro al mese.

L’importanza di utilizzare una VPN

Quando ti colleghi a Internet, i tuoi dati sensibili sono potenzialmente esposti a rischi significativi. Password, dati bancari, informazioni in generale sulla tua persona possono essere intercettati da malintenzionati o terze parti non autorizzate: un esempio molto comune di come avvengano queste violazioni è celato nelle reti Wi-Fi pubbliche, a cui tutti – almeno una volta – ci siamo collegati.

Lo scopo di NordVPN è quello di proteggerti da queste e altre minacce, attraverso crittografia di nuova generazione che assicura una connessione Internet sempre al sicuro, ma anche nascondendo il tuo indirizzo IP. NordVPN, tuttavia, non si limita a offrirti una protezione di base. Il servizio è infatti ricco di funzionalità, alcune particolarmente interessanti. Ecco di cosa parliamo:

Streaming senza interruzioni ovunque tu sia, grazie alla larghezza di banda illimitata e velocità garantita

e velocità garantita Oltre 6400 server distribuiti in 111 Paesi, per oltrepassare qualsiasi limite geografico

distribuiti in 111 Paesi, per oltrepassare qualsiasi limite geografico Crittografia A-256 all’avanguardia, tra le più sicure del settore, che mantiene i tuoi dati sensibili sempre al sicuro

all’avanguardia, tra le più sicure del settore, che mantiene i tuoi dati sensibili sempre al sicuro Funzione Threat Protection che offre un ulteriore livello di sicurezza contro malware, tracker pubblicitari e annunci

che offre un ulteriore livello di sicurezza contro malware, tracker pubblicitari e annunci Rigida politica di no-log: NordVPN non raccoglie, né memorizza le tue informazioni personali

Quale occasione migliore se non il Black Friday per iniziare a proteggere la tua privacy? Abbonandoti a uno dei piani biennali NordVPN ricevi fino al 71% di sconto e 3 mesi extra, aggiuntivi. Ti aspettano anche 30 giorni di garanzia soddisfatti e rimborsati. La promozione legata al Black Friday è disponibile ancora per un periodo limitato.