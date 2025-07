NordVPN in offerta con il 70% di sconto e blocco pubblicità incluso

L’estate è il momento ideale per viaggiare e rilassarsi, ma anche per mettere al sicuro la propria vita digitale. Per questo NordVPN ha lanciato una promozione speciale sul piano biennale Plus, con il 70% di sconto.

A soli 4,39€ al mese, puoi accedere a un pacchetto completo di strumenti per proteggere la tua privacy online, bloccare pubblicità e malware, e tenere al sicuro le tue password su tutti i tuoi dispositivi.

Tutto quello che include il piano Plus di NordVPN

Non si tratta solo di una VPN veloce e affidabile: NordVPN – con il pacchetto Plus – offre una protezione digitale a 360 gradi per chiunque desideri navigare in modo sicuro, senza preoccuparsi di tracciamenti, virus o furti di dati. Oltre alla VPN, infatti, l’abbonamento include:

Threat Protection Pro , una soluzione avanzata che protegge la tua navigazione bloccando siti pericolosi, pubblicità invasive e tentativi di tracking online, il tutto senza dover essere connessi a un server VPN ;

, una soluzione avanzata che protegge la tua navigazione bloccando siti pericolosi, pubblicità invasive e tentativi di tracking online, il tutto ; Password Manager multipiattaforma , per archiviare e sincronizzare in modo sicuro le credenziali su tutti i tuoi dispositivi, con avvisi in tempo reale se i tuoi dati sono stati coinvolti in una violazione;

, per archiviare e sincronizzare in modo sicuro le credenziali su tutti i tuoi dispositivi, con avvisi in tempo reale se i tuoi dati sono stati coinvolti in una violazione; Connessioni su fino a 10 dispositivi contemporaneamente, perfetto per proteggere non solo il tuo smartphone, ma anche PC, tablet, TV e router.

E per chi è in viaggio o utilizza spesso WiFi pubblici (negli hotel, aeroporti o caffetterie), NordVPN rappresenta uno scudo fondamentale contro furti di dati e attacchi informatici. In più, attivando oggi il piano biennale, ricevi la garanzia di rimborso entro 30 giorni: puoi provare tutti i servizi senza rischi. Se non sei soddisfatto, ti basta annullare l’abbonamento.

NordVPN è molto più di una VPN: è una suite completa di sicurezza digitale che ti accompagna in ogni momento, ovunque ti trovi. Approfitta della promozione estiva prima che scada.