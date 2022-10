NordVPN per iOS: le novità della versione 7.21.0

Negli stessi giorni dell’update per macOS, ecco arrivare un aggiornamento anche per l’edizione iOS dell’applicazione NordVPN. A renderlo noto è come sempre un post condiviso dalla software house sulle pagine del blog ufficiale. Vediamo quali sono le novità introdotte. Anzi, la novità: una sola, ma importante.

Le novità di NordVPN 7.21.0 su iOS

La squadra al lavoro sul servizio ha confermato che in futuro non saranno distribuiti altri update per le versioni più vecchie del sistema operativo, quelle lanciate dalla mela morsicata nel 2017 e nel 2018. Ecco quanto si legge nell’intervento.

Questo è l’ultimo aggiornamento per i dispositivi che eseguono iOS 11 e iOS 12. Abbandoneremo il supporto per queste versioni. Per ricevere ulteriori update dell’app NordVPN, il vostro dispositivo dovrà eseguire iOS 13 o superiore.

Il team di sviluppo conferma che lo stop al supporto non avrà comunque alcun impatto sulla sottoscrizione al servizio: sarà possibile continuare a utilizzare la VPN sui dispositivi fermi a iOS 11 e iOS12.

Nel changelog trova poi posto l’immancabile elenco di bugfix che vanno a correggere le imperfezioni individuate nel codice delle release precedenti.

Anticipando i tempi, è già disponibile lo sconto Black Friday di NordVPN. Scegliendo la formula Completo con abbonamento biennale si può risparmiare 286 euro, ottenendo al tempo stesso tre mesi gratis. La sottoscrizione include non solo l’accesso alla Virtual Private Network composta da oltre 5.500 server localizzati in tutto il mondo, ma anche la protezione dai malware, il blocco di tracking e inserzioni pubblicitarie, un password manager multi-piattaforma, il Data Breach Scanner e 1 TB di spazio cloud per il backup con crittografia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.