NordVPN per macOS: le novità della versione 7.11.2

Prosegue senza sosta il lavoro del team di NordVPN finalizzato a migliorare continuamente la qualità del servizio offerto. L’ultimo aggiornamento rilasciato è per la versione macOS dell’applicazione, che passa così alla release 7.11.2. L’update porta con sé sui computer della linea Mac un gran numero di novità che passeremo ora in rassegna.

Le novità di NordVPN 7.11.2 su macOS

Tra le funzionalità aggiunte si segnala la possibilità di mettere in pausa la VPN per un periodo a scelta tra 5 minuti, 30 minuti o un’ora. Scaduto il conto alla rovescia, la riconnessione ai server remoti avviene in modo del tutto automatico.

Inoltre, la tecnologia Threat Protection che tiene lontano ogni codice maligno risulta ora in grado di fermare anche l’azione dei parametri di tracking ovvero quelle piccole porzioni di testo posizionate in coda ai link, quasi invisibili, ma che consentono di monitorare con precisione l’attività online degli utenti.

Ancora, con Meshnet è adesso mostrato quando i singoli dispositivi connessi si trovano online oppure offline. Per approfondimenti sul sistema rimandiamo all’articolo dedicato. A completare l’elenco dei cambiamenti è l’immancabile serie di bugfix che corregge le imperfezioni individuate nelle versioni precedenti.

Ricordiamo che gli utenti macOS hanno a disposizione due modi per scaricare e installare l’app: con download diretto dalle pagine del sito ufficiale (con accesso immediato a tutte le più recenti novità introdotte) oppure attraverso la piattaforma Mac App Store.

Grazie allo sconto Black Friday di NordVPN risparmi fino a 286 euro sull’abbonamento biennale alla formula Completo (e ottieni tre mesi gratis). È quella che include, oltre alla Virtual Private Network, anche la protezione dai malware, il blocco delle pubblicità e del tracciamento, un password manager multi-piattaforma, il Data Breach Scanner e 1 TB di spazio crittografato per il backup sul cloud.

