NordVPN per iOS si aggiorna: arrivano i widget nella Lock Screen

NordVPN è un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di una soluzione per massimizzare la privacy della propria connessione, in particolare su dispositivi mobili. In queste ore, è in fase di rilascio la nuova versione 7.20.0 di NordVPN per iOS.

Si tratta di un importante aggiornamento per l’app per iPhone di NordVPN che, grazie al pieno supporto ad iOS 16, introduce una serie di novità per gli utenti, migliorando ulteriormente prestazioni e stabilita e confermandosi la VPN di riferimento anche su iOS. Attualmente, tutti i piani di abbonamento di NordVPN sono scontati fino al 68%

Le novità di NordVPN 7.20.0 per iOS

Con l’arrivo della versione 7.20.0, in fase di rilascio e già scaricabile tramite l’AppStore, NordVPN introduce la possibilità per gli utenti di visualizzare il widget dell’app nella Lock Screen. In questo modo, anche senza sbloccare lo smartphone e aprire l’app, è possibile verificare se la connessione è attualmente protetta dalla VPN.

Gli utenti di NordVPN per iOS possono scegliere tra tre formati diversi per il widget, in modo da personalizzare la Lock Screen in base alle proprie preferenze. Il nuovo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto alla versione 7.19.0 che, oltre al supporto all’italiano, aveva introdotto i controlli rapidi per il funzionamento della VPN tramite il widget della Home Screen.

NordVPN: la VPN di riferimento per tutti gli utenti iOS (e non solo) è scontata del 68%

Il nuovo aggiornamento dell’app di iOS rende ancora più completo il servizio di NordVPN che, ricordiamo, è multipiattaforma e garantisce l’accesso ad una connessione sicura e ad alta velocità con la possibilità di sfruttare tracker e ad blocker e, per le versioni Plus e Completo, anche di utilizzare il password manager multipiattaforma e il data breach scanner. Scegliendo il piano Completo di NordVPN, inoltre, c’è 1 TB di spazio di archiviazione cloud protetto dalla crittografia.

È il momento giusto per attivare NordVPN. Tutti i piani, sia annuali che i biennali (ancora più convenienti), sono scontati fino al 68%, con l’aggiunta di 3 mesi gratis per chi opta per il piano di 2 anni. Su tutti i piani, inoltre, c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni che tutela al massimo l’utente in caso di ripensamenti. Per scegliere il piano giusto di NordVPN, quindi, è il momento giusto. L’offerta termina oggi.

