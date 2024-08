NordVPN: l'offerta di fine agosto ti offre un buono regalo di 6 mesi e il 71% di sconto

Sei tornato dalle vacanze e vuoi avere un maggior livello di protezione e sicurezza quando navighi online? È il momento giusto per approfittare della nuova offerta di NordVPN: attivando un piano di 2 anni potrai infatti ricevere fino al 71% di sconto, 3 mesi extra aggiuntivi al tuo abbonamento e persino un buono regalo di 6 mesi da usare come vuoi.

NordVPN: quali vantaggi puoi avere?

Con NordVPN puoi contare su una connessione stabile e sicura grazie alla sua rete globale di server VPN ultraveloci. Una velocità che si rivela utile in qualsiasi occasione, come lo streaming di video, shopping online e operazioni bancarie, con dati che saranno sempre al sicuro, specie se utilizzi delle reti WiFi pubbliche.

Come funziona la VPN? Il servizio crea un tunnel crittografato che protegge tutte le informazioni che invii e ricevi, impedendo a chiunque di monitorare le tue attività online. Sottoscrivendo il piano di 2 anni puoi avere questo e molto di più, ma nel caso non fossi convinto puoi sempre contare sulla garanzia di rimborso di 30 giorni offerta da NordVPN, che ti rimborserà per intera la cifra spesa.

L’offerta che include il buono regalo di 6 mesi è valida sia per i nuovi utenti che quelli esistenti, quindi non lasciartela sfuggire. Proteggi la tua privacy online e regala sicurezza a chi vuoi.