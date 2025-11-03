Con NordVPN navighi senza limitazioni (offerta Black Friday)

È già iniziata l’offerta per il Black Friday di NordVPN: ottieni il 74% di sconto e 3 mesi extra gratis con l’attivazione dell’abbonamento biennale. Vale a dire che se ne approfitti subito potrai contare sul servizio fino al febbraio 2028, con un grande risparmio in confronto al listino ufficiale.

Black Friday: la super promo di NordVPN

È già la prima scelta per molti tra le Virtual Private Network, grazie alla sua rete globale composta da oltre 8.400 server distribuiti in 165 location. Significa che in un clic (o un tap) ti permette di ottenere un indirizzo IP situato geograficamente in un altro paese e navigare ovunque, come se ti trovassi negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia o in Medio Oriente. La puoi utilizzare su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea tra smartphone, tablet, computer e molti altri, grazie alle tante applicazioni disponibili. La possibilità di aggirare blocchi e censura è solo uno dei tanti punti di forza integrati: per conoscere tutte le funzionalità incluse ti consigliamo di visitare il sito ufficiale, dove c’è una sezione dedicata a ogni caratteristica.

Gli strumenti di NordVPN sono studiati per garantire la totale protezione della privacy e dei dati durante l’attività online. Compongono una vera e propria suite per la cybersecurity, includendo ad esempio anche una tecnologia anti-malware e un’altra che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account.

Puoi scegliere fra tre piani di abbonamento, Base, Plus e Ultimate, a seconda delle tue esigenze. Considerando i prezzi da soli 2,99 euro al mese si tratta di un affare da cogliere al volo. C’è poi la garanzia soddisfatti o rimborsati valida per i 30 giorni successivi alla sottoscrizione. Non devi aspettare l’appuntamento sul calendario con il Black Friday, la stagione degli sconti è già iniziata.