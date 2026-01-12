 NordVPN a -70%: è partita la nuova promozione
Il pacchetto completo di NordVPN è in sconto fino al 70% con la nuova promozione: scegli il piano che preferisci tra Base, Plus e Ultimate.
Stress da rientro? Liberati almeno di una preoccupazione, con la nuova offerta a -70% appena lanciata da NordVPN. Propone l’abbonamento dalla durata pari a 2 anni con un forte risparmio sul listino ufficiale e la garanzia di rimborso che ti permetterà eventualmente di recuperare la spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se non sarai soddisfatto.

È online la nuova promozione di NordVPN

Non c’è solo la Virtual Private Network con i suoi 8.900 server nel mondo, ma anche la tecnologia anti-malware, il blocco di pubblicità e tracker, la protezione illimitata delle email, un password manager multipiattaforma, lo strumento Data Breach Scanner, 1 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione crittografata e l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite da truffa informatica o furto di identità. Visita la pagina dedicata per tutte le altre informazioni che cerchi a proposito di funzionalità e caratteristiche incluse.

Si parte dal prezzo mensile di soli 3,39 euro per la sottoscrizione biennale al piano Base, con la possibilità di scegliere in alternativa la formula Plus oppure quella Ultimate più completa. Lo sconto fino al 70% è sempre applicato in automatico (non servono coupon o codici da inserire) e tutte permettono di utilizzare NordVPN su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di traffico o velocità.

Quali sono i vantaggi più importanti su cui allungherai le mani approfittando dell’offerta? La possibilità di nascondere il tuo indirizzo IP reale e navigare in modo anonimo da computer, smartphone e tablet, di evitare qualsiasi forma di blocco o censura, di passare inosservato al tracciamento online e la protezione totale della privacy. Vale anche durante i viaggi, quando per esigenza o per evitare le spese del roaming si agganciano le reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, hotel e ristoranti, per definizione poco sicure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 gen 2026

