NordVPN in offerta: ultimi giorni per approfittare del 70% di sconto

Si avvicina alla conclusione l’ultima offerta di NordVPN sui piani della durata di due anni: per beneficiare del 70% di sconto c’è tempo fino all’11 febbraio, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese. Tutti i piani beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

NordVPN è da anni un punto di riferimento nel settore, grazie a una connessione più veloce rispetto alla concorrenza e una serie di strumenti aggiuntivi pensati per aumentare la sicurezza di ciascun utente quando ci si connette alla rete Internet. Uno dei suoi fiori all’occhiello è Threat Protection Pro, strumento anti-malware proprietario che blocca malware, tracciamento dei dati e annunci pubblicitari.

I diversi piani disponibili

Al momento NordVPN offre la possibilità di scegliere fra tre diversi piani: Base, Plus e Ultimate. Il piano più economico è quello Base, ma dal punto di vista del servizio VPN non vi sono differenze rispetto agli altri due piani: il servizio di rete privata virtuale è lo stesso, per cui offre il miglior rapporto qualità prezzo se si è alla ricerca esclusivamente di una navigazione privata e dell’accesso ai propri contenuti preferiti indipendentemente da dove ci si trovi.

Con il piano Plus si ha il vantaggio di ottenere lo strumento Threat Protection Pro, per una connessione più sicura. Un’ulteriore aggiunta è il password manager per conservare le proprie credenziali e i file sensibili più importanti in un luogo sicuro lontano da occhi indiscreti.

C’è infine il piano Ultimate, quello più completo: rispetto ai piani Base e Plus propone uno spazio di archiviazione in cloud da 1 TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche.

Grazie all’offerta in corso sul sito di NordVPN, i piani di due anni Base, Plus e Ultimate sono in offerta rispettivamente a 3,39 euro, 4,39 euro e 6,89 euro al mese.