NordVPN: oggi ricevi in regalo fino a 1 anno EXTRA

NordVPN è senza dubbio una delle migliori VPN sul mercato. Non è tra le più economiche, ma oggi, grazie a una promozione davvero speciale, si sta aggiudicando anche questo primato. Infatti, puoi vincere fino a 1 anno gratis extra di protezione. Come? Semplice, attivala ora a questo link.

Otterrai il piano di 2 anni al 63% di sconto. Inoltre, riceverai una email dove ti verrà comunicato il periodo aggiuntivo che non pagherai. Praticamente puoi vincere da un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 1 anno completamente gratuiti! Niente male vero? Ma devi sbrigarti perché l’iniziativa non è eterna.

Grazie a NordVPN avrai una connessione qualitativamente migliorata. I suoi server, offrendo una larghezza di banda illimitata, assicurano una navigazione online più veloce e stabile. Una buona notizia per il tuo streaming che, come per magia, dirà addio a buffering e disconnessioni.

Inoltre, potendo modificare la tua posizione virtuale tutte le volte che vuoi, non sarai più soggetto a georestrizioni, limitazioni geografiche e censure. Sostanzialmente questo significa che avrai libero accesso a internet e ai contenuti streaming da ogni parte del mondo, senza alcuna discriminazione.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: ti regala sicurezza, privacy e fino a 1 anno gratis

Se cerchi sicurezza e privacy, NordVPN è la VPN indispensabile. Infatti, una volta attiva sui tuoi dispositivi – può proteggerne fino a un massimo di 7 contemporaneamente – incanala la tua navigazione online in un tunnel crittografato che rende anonimi i tuoi dati. Fondamentalmente diventi invisibile.

Niente e nessuno può risalire alle tue informazioni e nemmeno alla tua posizione. Questo perché non solo crittografa la tua connessione dati, ma fornisce anche un nuovo Indirizzo IP, diverso da quello reale. Da qualche settimana puoi anche scegliere un Indirizzo IP Italiano Dedicato NordVPN.

Infine, grazie a Threat Protection puoi dire addio a tracker, malware e hacker. Oltre a comportarsi come un potente antivirus, questa funzionalità agisce in qualità di ad blocker pulendo siti web e applicazioni da annunci pubblicitari, banner e pop up. Attiva subito questo portento al 63% e vinci fino a 1 anno gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.