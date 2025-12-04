 NordVPN regala 3 mesi con questa offerta: approfittane ora
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NordVPN regala 3 mesi con questa offerta: approfittane ora

74% di sconto e 3 mesi extra gratis con l'abbonamento: siamo a dicembre, ma l'offerta di NordVPN per il Cyber Monday non è ancora terminata.
NordVPN regala 3 mesi con questa offerta: approfittane ora
Sicurezza VPN
74% di sconto e 3 mesi extra gratis con l'abbonamento: siamo a dicembre, ma l'offerta di NordVPN per il Cyber Monday non è ancora terminata.

È ancora disponibile l’offerta per il Cyber Monday di NordVPN, ma non sappiamo fino a quando: 74% di sconto e 3 mesi extra gratis con la sottoscrizione dell’abbonamento biennale. Tutela della privacy, protezione degli account e libertà di accesso ai contenuti sono i principali vantaggi di un servizio che ha tutte le carte in regola per diventare il tuo alleato quotidiano per ogni attività online.

Attiva l’offerta di NordVPN

C’è ancora l’offerta di NordVPN per il Cyber Monday

Il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla rete globale composta da più di 8.600 server collocati in 168 location del mondo. Scegli con quale indirizzo IP vuoi navigare e collegati, il resto lo farà la Virtual Private Network, rendendoti all’istante anonimo e impossibile da intercettare per i tracker, consentendo di evitare blocchi e censure. Fanno poi parte del pacchetto un antivirus sempre aggiornato, un password manager multipiattaforma e molto altro. Per una panoramica più completa sulle funzionalità incluse dai uno sguardo alla pagina dedicata.

L'offerta per il Cyber Monday di NordVPN non è ancora terminata

Calcolatrice alla mano, qual è il risparmio proposto dall’offerta del Cyber Monday che non è ancora terminata? Ti permette di attivare l’abbonamento con durata pari a 2 anni al prezzo mensile di soli 2,99 euro scegliendo il piano Base oppure di optare per le formule Plus e Ultimate. In ogni caso ci sono 3 mesi extra gratis e, se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni avrai modo di chiedere e ottenere un rimborso della spesa sostenuta.

Attiva l’offerta di NordVPN

Non ci sono limiti applicati a velocità o banda ed è possibile utilizzare il servizio su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, proteggendo dunque smartphone, tablet, computer e molto altro, tenendo lontani phishing, truffe e malware. C’è anche la rigorosa politica no-log attraverso cui il gestore Nord Security garantisce che nessuna informazione sarà mai salvata né condivisa con terzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cyber Monday: maxi offerta NordVPN con sconti fino al 74% e 3 mesi extra

Cyber Monday: maxi offerta NordVPN con sconti fino al 74% e 3 mesi extra
Antivirus e VPN illimitata insieme con Avast: ora con il 70% di sconto

Antivirus e VPN illimitata insieme con Avast: ora con il 70% di sconto
Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus

Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus
Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis

Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis
Cyber Monday: maxi offerta NordVPN con sconti fino al 74% e 3 mesi extra

Cyber Monday: maxi offerta NordVPN con sconti fino al 74% e 3 mesi extra
Antivirus e VPN illimitata insieme con Avast: ora con il 70% di sconto

Antivirus e VPN illimitata insieme con Avast: ora con il 70% di sconto
Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus

Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus
Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis

Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis
Davide Tommasi
Pubblicato il
4 dic 2025
Link copiato negli appunti