NordVPN regala 3 mesi con questa offerta: approfittane ora

È ancora disponibile l’offerta per il Cyber Monday di NordVPN, ma non sappiamo fino a quando: 74% di sconto e 3 mesi extra gratis con la sottoscrizione dell’abbonamento biennale. Tutela della privacy, protezione degli account e libertà di accesso ai contenuti sono i principali vantaggi di un servizio che ha tutte le carte in regola per diventare il tuo alleato quotidiano per ogni attività online.

C’è ancora l’offerta di NordVPN per il Cyber Monday

Il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla rete globale composta da più di 8.600 server collocati in 168 location del mondo. Scegli con quale indirizzo IP vuoi navigare e collegati, il resto lo farà la Virtual Private Network, rendendoti all’istante anonimo e impossibile da intercettare per i tracker, consentendo di evitare blocchi e censure. Fanno poi parte del pacchetto un antivirus sempre aggiornato, un password manager multipiattaforma e molto altro. Per una panoramica più completa sulle funzionalità incluse dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Calcolatrice alla mano, qual è il risparmio proposto dall’offerta del Cyber Monday che non è ancora terminata? Ti permette di attivare l’abbonamento con durata pari a 2 anni al prezzo mensile di soli 2,99 euro scegliendo il piano Base oppure di optare per le formule Plus e Ultimate. In ogni caso ci sono 3 mesi extra gratis e, se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni avrai modo di chiedere e ottenere un rimborso della spesa sostenuta.

Non ci sono limiti applicati a velocità o banda ed è possibile utilizzare il servizio su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, proteggendo dunque smartphone, tablet, computer e molto altro, tenendo lontani phishing, truffe e malware. C’è anche la rigorosa politica no-log attraverso cui il gestore Nord Security garantisce che nessuna informazione sarà mai salvata né condivisa con terzi.