NordVPN: risparmia il 65% sul piano biennale

Una delle VPN più popolari al mondo viene frequentemente offerta a prezzi ridotti. Attualmente è possibile sottoscrivere un abbonamento per 24 mesi a NordVPN con lo sconto del 65%. Non è la promozione migliore in assoluto dell'azienda che sviluppa anche l'ottimo password manager, ma si tratta comunque di un'opportunità da sfruttare per avere la possibilità di navigare online in assoluto anonimato.

NordVPN: 3,30 euro/mese per due anni

NordVPN nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo attraverso la connessione a quasi 5.400 server in 59 paesi (il numero è variabile). È possibile accedere al server migliore tramite una funzionalità automatica (Quick Connect) oppure scegliere un server specializzato in base al servizio (normale, P2P, offuscato, Double VPN e IP dedicato) e all'attività richiesta, come l'aggiramento della censura o delle restrizioni geografiche dei servizi di streaming.

NordVPN utilizza ovviamente la crittografia AES a 256 bit e i tradizionali protocolli OpenVPN, IKEv2/IPSec e WireGuard. È possibile sfruttare inoltre il protocollo proprietario NordLynx (basato su WireGuard) che offre prestazioni maggiori. Gli utenti possono utilizzare fino a sei dispositivi contemporaneamente. Il funzionamento è garantito con Windows, macOS, Linux, Android, iOS/iPadOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick/Fire, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione.

Altre utili funzionalità sono Kill Switch (interrompe l'accesso ad Internet, se la VPN perde la connessione), Split Tunneling (permette di scegliere quale traffico deve essere escluso dal tunnel) e Double VPN (consente di sfruttare una doppia cifratura attraverso due server concatenati).

L'abbonamento per 24 mesi viene attualmente offerto a 3,30 euro/mese (sconto del 65%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e tre criptovalute (Bitcoin, Ethereum e Ripple). In ogni caso è prevista la garanzia soddisfatti e rimborsati per 30 giorni.