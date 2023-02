NordVPN: scopri come vincere MESI EXTRA GRATIS

Oggi NordVPN ha deciso di regalare a tutti gli utenti che acquisteranno un suo abbonamento dei mesi extra. Cosa stai aspettando? Attiva subito il Piano di 2 Anni al 63% di sconto. Non solo risparmi, ma ottieni anche un regalo speciale.

Grazie alla Birthday Campaign, questa VPN ha deciso di festeggiare il suo compleanno con te. Un’occasione davvero incredibile da cogliere al volo per mettere in sicurezza tutti i tuoi dispositivi. Inizia anche tu a navigare online protetto.

La tua privacy è al sicuro grazie ai suoi server che offrono una navigazione crittografata AES a 256 bit di livello superiore. Inoltre, con Threat Protection – funzione inclusa con la sua app disponibile per tutti i sistemi operativi – blocchi qualsiasi minaccia.

E con “qualsiasi" NordVPN intente hacker, malware, tracker e anche annunci pubblicitari. Sì, perché questi ultimi non solo rallentano i tempi di caricamento delle pagine web, ma possono anche nascondere dei rischi per la tua privacy e i tuoi dati personali.

Infatti, potrebbero rimandarti a pagine di phishing dove le tue informazioni vengono registrate da cybercriminali esperti. Oppure potrebbero carpire i tuoi dati per profilarti commercialmente e vendere il tuo profilo ad aziende come Google, Apple, Facebook, TikTok e altre.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: vinci privacy, ottimizzazione e sicurezza

Con NordVPN non solo vinci mesi extra gratis oggi, ma ottieni anche il massimo per privacy, ottimizzazione e sicurezza. Per quanto riguarda privacy e sicurezza ne abbiamo già parlato prima. Vediamo ora come questa VPN migliora la tua connessione lato ottimizzazione.

Grazie ai suoi server sempre attivi ottieni una larghezza di banda illimitata in qualsiasi momento e in qualunque luogo. In questo modo puoi navigare molto più velocemente. Inoltre, lo streaming è senza buffering né fastidiose interruzioni.

NordVPN selezionerà il server dalle prestazioni migliori autonomamente. Tu non dovrai far altro che goderti i contenuti. Scegli per te il meglio. Acquista subito questa soluzione al 63% di sconto. E con la Birthday Campaign puoi vincere altri mesi extra.

