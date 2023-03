NordVPN è la soluzione migliore per la tua sicurezza online

NordVPN è la migliore soluzione per la tua sicurezza online. A dirlo non siamo noi, ma i maggiori esperti in cybersecurity e le sue funzionalità all’avanguardia. Attivala ora in promozione al 63% di sconto. Oggi ricevi anche in regalo 3 mesi extra gratis.

Una volta provata questa VPN sui propri dispositivi diventa chiaro quanto sia speciale e indispensabile mentre si è connessi online. Prima di tutto i suoi server forniscono un tunnel crittografato alla tua connessione. Nessun dato è visibile quando questa è attiva e sei collegato ai suoi server VPN.

Un enorme vantaggio perché in questo modo niente e nessuno è in grado di risalire alla tua identità digitale. Ciò grazie anche al fatto che NordVPN fornisce un Indirizzo IP differente da quello reale che ti identifica. Così sarai al 100% anonimo.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: scegli la posizione virtuale che vuoi

Con NordVPN puoi girare il mondo comodamente seduto a casa tua. Ovviamente non stiamo parlando di una visita turistica delle migliori località bensì di una funzione che aumenta la tua sicurezza online e il tuo livello di privacy. Provala tu stesso, hai 30 giorni per chiedere il rimborso totale.

Dotata di oltre 5600 server, questa VPN ti permette di modificare la tua posizione virtuale ogni volta che vuoi e ovunque tu sia. Questa funzionalità è ottima per mantenere sicuri i tuoi dati, ma anche per evitare georestrizioni e censure.

Anit-malware, ad blocker e velocità inclusi

Oltre a ciò NordVPN include anche Threat Protection che blocca tracker, hacker e malware. Inoltre, agendo da ad blocker, elimina qualsiasi annuncio pubblicitario, banner e pop up da siti web e app rendendo navigazione ed esperienza utente davvero veloci e soddisfacenti.

Infine, questa VPN migliora anche la tua connessione. Non importa se il traffico dati è elevato o il tuo operatore telefonico sta facendo i capricci. Tu avrai sempre una navigazione veloce e stabile grazie ai suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata.

In questo modo anche streaming e gaming ne beneficeranno. Dì addio a fastidiose interruzioni, pericolose latenze e tempi di caricamento infiniti. Tutto sarà molto più rapido e fluido. Goditi uno streaming senza buffering, anche in 4K con NordVPN.