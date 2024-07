NordVPN: un'offerta estiva a tutta VPN e Giga gratis eSIM

NordVPN, azienda leader nel settore VPN, ha lanciato una nuova offerta estiva, con sconti fino al 69% sui piani di due anni più Giga gratis di dati eSIM per l’app Saily. La promozione in corso assicura inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Velocità di connessione, funzionalità di sicurezza e unione con la eSIM internazionale Saily sono i principali punti di forza della proposta di NordVPN, che ancora una volta si conferma al vertice della categoria. Il tempo per aderire alla nuova promo sta per terminare.

NordVPN: i dettagli dell’ultima offerta estiva

La nuova offerta di NordVPN prevede sconti fino al 69% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese per il piano Base. Quest’ultimo include il servizio VPN, la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea, più 1 GB di dati eSIM gratis per l’app Saily, il nuovo servizio di eSIM internazionale sviluppato da Nord Security per semplificare la connettività fuori dall’Europa e ridurre i costi rispetto alla concorrenza.

Per ottenere funzionalità di sicurezza extra, su tutte l’opzione Threat Protection, ci si deve rivolgere al piano Plus in offerta a 4,99 euro al mese. Con Threat Protection si ottiene una protezione da eventuali virus presenti nei file scaricati dal web, più il blocco della pubblicità invasiva e dei web tracker. A tutto questo si aggiungono poi 3 GB di dati eSIM.

Infine, il piano Ultimate a 7,49 euro al mese prevede lo sconto maggio (69%) e una doppia assicurazione da 5.000 euro sia contro le truffe informatiche sia contro le frodi per acquisti online. In più, l’adesione a Ultimate prevede 20 Giga di dati eSIM in regalo.

La promozione di NordVPN per l’estate è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.