NordVPN: tutti i vantaggi di cambiare posizione virtuale

NordVPN offre la possibilità di cambiare posizione virtuale ogni volta che vuoi. Addirittura sarai tu a scegliere la località che preferisci. Attiva subito questa VPN ora che è in offerta al 63% di sconto con in regalo altri 3 mesi extra.

Se non sei ferrato in materia, cambiare posizione virtuale significa selezionare una città o un Paese differente da quello reale che figurerà come luogo della tua connessione. Questa tecnica ti permetterà di nascondere la tua vera posizione.

Poi farlo prima di tutto installando NordVPN sui tuoi dispositivi. Successivamente accedendo alla sua app ufficiale e nell’area dedicata ai server scegliendo quello posizionato nel Paese che desideri. Fatto questo attiva la VPN con un semplice tap.

NordVPN: perché cambiare posizione virtuale

Scegli NordVPN al 63% di sconto e scopri perché è importante cambiare posizione virtuale. Il primo vantaggio è la sicurezza. Evitando di fornire la tua protezione sarai al sicuro da tracker e hacker e dai loro pericoli.

Inoltre, non sarai soggetto alle georestrizioni applicate nella tua zona di residenza. Potrai quindi accedere in maniera illimitata al web senza alcuna limitazione. Potrai dire addio a qualsiasi censura sia dall’Italia che dall’estero.

Un altro vantaggio è il risparmio. Infatti, cambiando posizione virtuale con NordVPN aggirerai il Price Steering. Si tratta di una pratica molto comune che prevede listini prezzi personalizzati per regione o in base alle abitudini dell’utente.

Grazie alla tua nuova posizione virtuale sarai tu a scegliere un server posizionato in una località dove il potere di acquisto degli utenti è più basso. Così ti assicurerai un risparmio costante su tutti gli shop online che utilizzano il Price Steering.

Infine, cambiare posizione virtuale ti permette di scegliere server che offrono le migliori prestazioni. Grazie alla larghezza di banda illimitata da loro offerta streaming, gaming e trasferimento dati sarà più veloce e senza buffering né disconnessioni.

